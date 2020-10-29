亞馬遜推出首家北歐線上商店 出師不利 翻譯鬧笑話

在第二波新冠病毒疫情席捲歐洲之際，亞馬遜 (AMZN-US) 趁勝追擊，試圖擴大歐洲版圖，週三 (28 日) 宣布已在瑞典開設了首家北歐線上商店。

瑞典消費者將可透過 Amazon.se 訂購產品，而不必透過其他歐洲國家的亞馬遜商店下訂產品 (例如透過英國商店 Amazon.co.uk 或德國商店 Amazon.de)，因為透過他國商店購買時，能選擇的產品數量有限，且會產生高額運費。

亞馬遜歐洲擴張部門副總裁 Alex Ootes 聲明提到，亞馬遜瑞典商店 (Amazon.se) 將展示超過 1.5 億種產品，其中數萬種來自瑞典企業。

Ootes 表示，「我們將繼續努力擴大產品範圍、確保低價，並提供便利、可信賴的購物經驗，來贏得瑞典顧客的信任。」

瑞典人口 (潛在使用 Amazon.se 的人數) 僅有稀少的 1000 萬人，為了盡可能爭取為數不多的顧客，亞馬遜祭出 229 瑞典克朗 (25 美元) 以上的訂單就免運的優惠。

但亞馬遜瑞典商店開張就遭到一些批評，首先是亞馬遜在「選擇您所在地區」欄位上錯植阿根廷國旗而非瑞典國旗，接著「平底鍋」被列在女性物品區，另外還有一些翻譯錯誤的產品描述，例如一幅黃色油菜花的兒童拼圖被描述為「性侵花朵圖案」，還有誤將一把以貓為主題的梳子以瑞典俚語翻為「陰道」。

電子商務情報公司 Marketplace Pulse 的創始人 Juozas Kaziukenas 表示，「亞馬遜瑞典商店上許多商品來自其他亞馬遜商城上的自動翻譯列表，這可讓瑞典商店初開張就有非常深度的分類，但也很不幸的出現許多翻譯錯誤，有些滑稽好笑，有些令人反感。」

亞馬遜回應此事提到，「感謝大家強調這些問題，並協助我們更動並改善瑞典商店，雖然我們對今日瑞典商店推出就有 1.5 億種商品感到興奮，但這也是我們在瑞典開張的第一天，我們承諾將不斷地改善顧客體驗。」

「若任何人發現產品頁面有任何問題，懇請使用頁面上的連結提供感想回饋，我們將會進行必要的更動。」

由於亞馬遜在其他地區素有勞資議題，一些瑞典民眾也擔心亞馬遜無法公平合理對待員工，進入瑞典恐威脅其他本地公司。

瑞典是亞馬遜設立線上商店的第 17 個國家。歐洲方面，亞馬遜已在英國、德國、法國、義大利、西班牙和荷蘭開設了線上商店。