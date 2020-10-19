歐洲爆發第二波疫情 恐使經濟陷入雙底衰退

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情在歐洲地區持續延燒，許多國家在過去一週重啟了防疫措施，以遏制第二波疫情。有經濟學家警告，新增病例數的上升和各國政府祭出的的新限制，很可能阻礙該地區的復甦，並使得歐洲經濟陷入雙底衰退。

報導指出，歐洲地區正面臨新一波疫情衝擊，許多國家 / 地區的每日新增病例數甚至超過了 3 月和 4 月疫情高峰期間的水平，各國政府別無選擇，只能進一步加強限制。安聯高級經濟學家 Katharina Utermöhl 表示，不敢相信第二波疫情來的如此快速，認為現在就可以預見部分國家在第四季將轉為負成長，並指出再次出現衰退是很有可能的。

G+Economics 首席經濟學家 Lena Komileva 則表示，又一波疫情重燃以及因此導致的企業停擺和信心衝擊，使雙底衰退成為最主要的預測情況。此外，英國脫歐的議題將進一步加劇該地區經濟低迷。

荷蘭央行行長 Klaas Knot 也表示，許多國家目前正在遭受第二波感染，意味著復甦看來將比預期的更加遙遠，而且對經濟的影響逐步加深。

歐洲央行在上個月曾預測，該地區第四季經濟將成長超過 3%。但是，疫情的重燃恐將危及歐洲央行對於經濟成長的信念。大多數分析師預期，歐洲央行將為經濟成長做出反應，有望在 12 月的緊急購債計劃中再增加 5000 億歐元。

奧地利央行通、歐洲央行董事會成員 Robert Holzmann 也表示，有可能進一步放寬貨幣政策。「隨著更多或更嚴格的防疫封鎖措施重啟，短期內將需要更多貨幣和財政寬鬆政策。」Holzmann 說道。