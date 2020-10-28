新加坡金管局：疫情造成的經濟衰退恐更為嚴重且長久

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對新加坡經濟帶來衝擊，新加坡金融管理局 (MAS) 在週三 (28 日) 表示，該國因疫情所造成的經濟衰退，恐怕將比過去所遭遇的衰退程度更為嚴重，且復甦可能需要更長的時間。

MAS 表示，由於企業和家庭繼續受到收入減少和不確定性增加的限制，預期新加坡經濟復甦的步伐將在未來幾個季中放緩，而旅遊、服務業等領域很可能到明年年底也無法恢復到疫情前水平。「復甦的道路仍然充滿不確定性。」報告中說道。

報告中也表示，如果新一波新冠肺炎疫情導致全球更多國家再度停工，使得外部需求弱於預期，或者國內勞動力市場狀況進一步惡化並阻礙了消費需求的回升，則新加坡經濟前景的下行風險將會增加。

MAS 預測，受到疫情的影響，今年新加坡經濟將萎縮 5% 至 7%。該機構也表示，由於 2020 年基期較低的影響，經濟將在 2021 年實現較高的增長。

在疫情衝擊下，新加坡第二季度國內生產總值 (GDP) 萎縮了 13.2%，創下有史以來最差的表現，不過隨後在第三季反彈，主要受惠於防疫封鎖限制的放緩。

MAS 指出，儘管自從經濟重新開放以來，一些部門，主要是出口驅動型製造業開始回升，但總體產出仍較疫情前低約 7%。

星展銀行 (DBS) 高級經濟學家 Irvin Seah 表示，儘管新加坡經濟正在逐步好轉，但復甦仍不平衡，各部門的成長表現也大相徑庭。儘管零售業出現反彈，但新加坡的就業復甦緩慢，服務業仍深受打擊，預計將持續拖累成長和就業。