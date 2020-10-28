盤前財經大事搶先讀2020年10月28日

今日操盤前瞻

美國上週 EIA 原油庫存

加拿大央行利率決策

法說會：穩懋、義隆

除權息：新唐、大宇資、元大高股息

砸 350 億美元迎娶賽靈思 為何 AMD 股價慘跌？

半導體大廠 AMD 週二 (27 日) 宣布將以 350 億美元、全股票方式收購賽靈思 (Xilinx)，為 AMD 革新立下新的里程碑，但華爾街投行抱以質疑態度，認為這筆交易太過危險。閱讀全文...

合一 GDR 訂價每股約 292.39 元 折價 9.9%

中天 (4128-TW) 旗下子公司合一 (4743-TW) 今 (28) 日公告海外存託憑證 (GDR) 訂價完成，每單位發行價格約 51.11 美元、換算每股約 292.39 元，以 27 日收盤價 324.5 元計算，折價約 9.9%。閱讀全文...

可成 Q3 業外虧損吃掉過半股本獲利 每股僅賺 0.75 元 寫逾 10 年新低

金屬機殼大廠可成 (2474-TW) 今 (27) 日公告第三季財報，稅後純益 5.69 億元，季減 79.4%，年減 83.3%，每股稅後純益 0.75 元。閱讀全文...

同業都喊漲 魏哲家：台積電 8 吋代工不會跟進漲價

近期 8 吋代工價格看漲，引起市場熱議，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 總裁魏哲家今 (27) 日表示，台積電沒有要買 8 吋廠，也再度強調，不會調漲 8 吋代工價格。閱讀全文...

中壽擬以 8000 萬美元上限 參與螞蟻科技 IPO 國內壽險業首家

中國電商巨擘螞蟻科技將在上海科創板和香港交易所同步上市，並且可望創下史上規模最大 IPO，中壽 (2823-TW) 今 (27) 日晚間公告表示，將以最高不超過 8000 萬美元，參與螞蟻科技 IPO 公開申購，為國內第一家參與螞蟻 IPO 的壽險公司。閱讀全文...