中宇前三季EPS 1.05元賺贏去年全年 宣布調薪2.9%

中鋼 (2002-TW) 子公司環保工程廠中宇 (1535-TW) 今 (27) 日公告第三季財報，每股純益 0.46 元，寫下 11 季新高，前三季每股純益 1.05 元，超越去年全年，寫下 4 年同期最佳，在營運繳出佳績下，中宇董事會也通過，調薪 2.9%，並回溯自 4 月 1 日起生效。

中宇第三季營收 22.46 億元，季增 13.7%、年增 1.2%；毛利率 5.1%，季減 0.4 個百分點、年減 0.9 個百分點；營益率 0.3%，季減 0.1 個百分點、年減 0.2 個百分點；稅後純益 0.56 億元，季增 30.1%、年增 60.3%，每股純益 0.46 元。

累計中宇前三季營收 62.4 億元，年減 11.8%，毛利率 5.7%、年增 0.3 個百分點、營益率 0.5%、年增 0.2 個百分點，稅後純益 1.3 億元，年增 50%，每股純益 1.05 元。

中宇本業表現持穩，獲利大增主因來自業外的利息收入，以及採用權益法認列關聯企業及合資企業的獲利增加，推升第三季及前三季獲利繳出佳績。

在前三季獲利已經超越去年全年，中宇也宣布，體恤同仁辛勞，通過調薪 2.9%，並溯自 4 月 1 日起生效，對於本薪較低且表現優異之資淺同仁，給予較高調幅，以激勵士氣。