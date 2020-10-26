【安聯投信】避險情緒未散 投資級債淨流入擴大

美國紓困法案談判峰迴路轉，避險情緒濃厚，風險資產在上周早期出現修正後進入狹幅整理。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周主要三大債市仍維持資金淨流入狀態，投資級債在避險情緒未散的狀況下，淨流入資金由前一周的 86.5 億擴大至 144 億美元，已連續 28 周淨流入。

安聯投信指出，過去一周美國共和及民主兩黨對於新一輪紓困法案多次談判未果，拉扯市場情緒跟著談判進度上下震盪，影響風險性資產表現。在經濟數據方面，上周出爐的美國 10 月製造業、商業等採購經理人指數（PMI）優於前值，加上聯準會公布的最新地區經濟調查報告「褐皮書」也表示雖有產業及地區之間差異，但美國整體經濟持續溫和擴張，整體風險情緒謹慎但偏向正面。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，近期美國公布之經濟數據多優於預期及前值，包括零售、銷售及房市等表現相對強勢，但勞動力市場則仍偶有起伏。評估受到選前各式消息影響，市場近期仍較為震盪，但在選後則可望回歸經濟基本面，須持續留意疫情與新一輪刺激方案的進展。

在高收益債市場方面，謝佳伶表示，目前仍相對看好經濟及基本面穩健、政策彈性寬鬆的美國。觀察表縣，近期美國高收益債整體變動不大，持續微幅上漲，其中包括能源探勘、飲品及電力等族群表現相對正面。

謝佳伶指出，在美高收市場中，受惠於經濟持續溫和復甦，目前看好包括航太、物流族群，以及受惠於當前低利率及在家工作等趨勢現象的營建、房地產等族群。此外，謝佳伶也表示在布局時可著重在較低景氣循環產業，並鎖定現金流穩定、具利基性及市場競爭力的產業龍頭公司，並密切觀察企業獲利能力變化及償債能力，若公司狀況有惡化之虞可換券操作。

最後，謝佳伶建議，由於此時持續靠近美國總統大選，多空雜音對市場干擾恐愈發增加，如公債等傳統避險債券多因具有較長的平均存續期，在這段期間內恐會受到快速變化的市場情緒而出現較明顯價格波動，故建議可挑選存續期較短（2 年內）的美高收債券，在降低債券到期期間內可能受到市場利率起伏影響、提高投資組合穩定度的同時，也享有明顯優於公債的值利率收益，獲得更佳的風險調整後報酬。

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