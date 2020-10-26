〈觀察〉銀行業保守看經營前景 明年股利恐大縮水

今年前 3 季上市櫃金控獲利雖突破 3000 億元持續創新高，但在國際疫情依然嚴峻情況下，讓金融業獲利仍蒙上一層灰，在景氣復甦緩慢、前景變數仍多的大環境下，將迫使金控業持續儲糧，明年股利發放縮水幾成定局。

儘管我中央銀行暫停降息，減輕銀行利差縮水的壓力，但在國際疫情持續嚴峻的大環境下，企業經營仍相對艱困，過去被銀行視為高利差、獲利金雞母的海外市場，頓時成為授信最大風險來源之一，海外授信踩雷時有所聞。

根據金融研訓院最新發布的高階主管指數 (BEI)，9 月綜合指數雖較 8 月指數 51.0 略為增加，但是經營指數卻跌破 50 整數關卡降至 49.5，顯示經理人對於未來經營前景看法相對保守。

台股過去幾年在企業獲利成長帶動下，上市櫃公司也樂於與股東分享經營果實，根據證交所資料，台股去年殖利率平均 3.67%，在全球股市名列前茅，排名僅次於英國、新加坡股市，成為吸引外資的最大優勢之一。

以金融股為例，過去獲利屢創新高的拉抬下，每年幾乎都能穩定配發一定比例的現金股息，部分個股殖利率甚至可達 5%，這也讓股價波動度低的金融股，即便缺乏價差優勢，但仍可擄獲投資人青睞，尤其對退休族而言更具高度吸引力。

儘管國內疫情趨緩，政府積極推動振興刺激景氣活絡，但從總經數據與銀行高階主管釋出的訊息來看，今年景氣成長力道相對過去幾年都顯得格外緩慢」，在獲利有壓、景氣復甦緩慢的環境下，金融業為厚植經營資本，明年縮減股利發放幾乎已成定局。