富達：全球掀資金熱浪 股票收益型基金賺股利又抗震

各國印鈔力撐經濟之下，全球金融市場引爆資金搶購行情，歐美日亞大型企業也普遍繳出優於預期的獲利，大型股穩健的財報，可望持續反映在股價上，股票收益型基金不僅可領息，還能參與資金堆砌行情，在存股族青睞下，氣勢銳不可擋。

根據晨星統計資料，追蹤海外全球股票收益型產品規模與績效，截至今年 7 月底止，發現「富達全球入息基金」的資金規模稱霸同類型基金，除了績效好，三個月、半年、一年、二年、三年、五年排名都在第一分位。

能繳出漂亮成績單的關鍵在於，不追高息股，著眼財報強健、現金多、股息成長、股息續航力強的企業，包括台積電、科磊、嬌生、高露潔、輝瑞、羅氏大藥廠等，經得起各種景氣循環考驗。

富達全球入息基金投資組合共有 50 檔個股，超過 5 成是成長產業，搭配核心消費、金融、公用事業防禦股，既有收益，又能追成長，讓投資組合保護再升級。

面對多國疫情紛紛再起，甚至第 4 季市場變數多，富達全球入息基金在今年 2 月~ 6 月間，加碼科技類股、醫療保健類股，掌握新冠疫情所造就的新經濟投資趨勢，既貫徹投資全球優質龍頭股息成長概念股，又有強化投資組合的防疫能力。

此外，根據摩根大通統計，今年第二季美國大型企業獲利表現超乎市場預期，甚至有超過 80% 企業財報實際每股盈餘成長高出預期 15%，歐洲、日本與亞洲企業獲利表現，也普遍優於預期。

富達投信進一步表示，當前出現強者恆強的情形。從主流產業 / 相關企業第 2 季獲利優於預期、下半年的前景展望也佳來看，優質龍頭企業可望成為支撐經濟與股市的主要動能，將持續引領全球股市表現。

目前全球經濟處於「乍寒還暖」環境，投資人該持續積極看待？還是該轉趨保守？富達投信分析，歷史經驗顯示，從 1999 年第一季至 2019 年第四季平均漲幅，當 Real GDP(實質經濟成長率) 超過 5% 以上時，MSI 高息指數的表現雖不如 MSCI 美股、歐股，但隨著實質 GDP 下滑，MSCI 高息指數卻倒吃甘蔗。

值得注意的是，當經濟成長率處於 - 1% 至 0% 時，MSCI 高息股指數明顯優於 MSCI 美股指數及 MSCI 歐洲指數。

除了經濟成長率處於負值時，適合投資存息成長股，根據實證數據也顯示，萬一市場再度動盪、恐慌指數 VIX 突破 40 時，也是加碼全球存息股的好時機。

從 1998 年 10 月以來至今，共有八次 VIX 指數衝上 40 以上，若加碼 MSCI 高息股一個月以後，持有報酬率超過 7%，而且持有時間愈長，累積報酬率也隨之提升。

第二波新冠疫情來勢洶洶，存股族應放眼全球、長期布局，透過全球龍頭股，掌握股息高成長性、高持續性、高現金轉換率等三高特性，全球股票入息基金就是不錯選擇，以穩健的優質股息收益做緩衝，且有機會追求未來成長潛力。

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