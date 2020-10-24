小摩：疫苗到位後 這些股票將成空軍狙擊目標

摩根大通 (小摩) 週五 (23 日) 表示，新冠疫苗準備就緒後，這些股票將成為空軍狙擊的目標。

全球新冠肺炎疫苗研究陸續衝刺前近，成千上萬的人正在接受疫苗的人體接種試驗，美國食品藥品監督管理局 (FDA) 週四批准吉利德 (GILD-US) 的瑞德西韋，成為美國唯一且全面核准的新冠藥品。

輝瑞 (PFE-US) 和莫德納 (MRNA-US) 預測旗下研發的新冠候選疫苗可能在今年底準備就緒，至少可以有限度地供應。若疫苗足夠有效，這對經濟來說無疑是一個好消息，但對於股市，那一些受惠疫情的股票恐將遭遇「大賣空。」

摩根大通策略師列出了一份清單，摩根大通稱，這些股票處於動能的上層且倉位密集，隨著消費者和企業活動走向正常化，其獲利可能大幅下滑。

(圖片：小摩)

該清單上列有視訊會議服務平台 Zoom (ZM-US) 和一些不太知名的公司，比如教科書租賃學習平台 Chegg (CHGG-US) 和美國園藝和寵物產品生產及經銷商 Central Garden & Pet (CENTA-US)。這類股票今年的表現比標普 500 指數高出約 9%。

小摩策略師還討論了美國大選，包括與民主黨候選人拜登勝選有關的一籃子股票，今年表現優於川普連任的股票 66%。

小摩提到：「鑑於這兩者間巨大差異，類似於動量股和價值股，加上我們預期新冠風險可能會在大選後下降，因此我們認為，在未來一段時期內，越來越有必要對價值股進行論證。」

市場普遍認為川普政府主張放鬆金融業監管、鼓勵石化能源發展，小摩認為：「能源和金融等類股很可能是川普連任的主要贏家，並且可能出現大幅空頭擠壓。 在拜登勝選情況下，投資人也可能會看到動量股獲利了結，尤其是當投資者開始以更高的資本利得稅價格進行定價時。」