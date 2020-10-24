〈美股盤後〉刺激談判持續角力 英特爾崩10% 道瓊終止三週連勝

週五 (23 日) 民主黨與白宮就新紓困案的談判仍存分歧，華爾街持續觀望，英特爾崩跌逾 10%，重擊整個科技板塊，四大指數收盤近乎持平。

道瓊、標普指數結束連續三週的漲勢，那指創下五週來首次虧損。標普週跌 0.5%。道瓊和那指分別週跌 0.95% 和 1.1%。

週五 (23 日) 眾議院長佩洛西表示，如果川普希望批准該經濟刺激法案，則該法案可能在美國大選日前通過。

財政部長梅努欽稱，白宮已做出讓步，許多問題上仍在討論中。如果佩洛西想讓步，那就可以達成協議。美國總統川普週五表示，他不希望這項協議援助民主黨州。

今年美國提前投票踴躍，據彙整提前投票資料的「美國選舉計畫」（United StatesElections Project）數據，約 5000 萬選民已完成投票，超越 2016 年選前投票總人數，主要搖擺州仍處於拉鋸戰中。

美國總統川普和對手拜登週四進行最後一場總統大選辯論，辯論的內容更加緊湊和實質性，但仍難撼動近期民調走勢。辯論結束後，川普在全國民意測驗中仍落後拜登。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 4,170 萬例，死亡數突破 113 萬例。美國累計確診超過 841 萬例，累計死亡數超過 22.3 萬。

美國中西部的爆發仍在繼續，週四美國報告超過 71,600 例新增病例，六個州單日新增死亡人數創下新高紀錄。

週五 (23 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 28.09 點，或 0.10%，收 28,335.57 點。

標普 500 指數上漲 11.90 點，或 0.34%，收 3,465.39 點。

那斯達克指數上漲 42.28 點，或 0.37%，收 11,548.28 點。

費城半導體指數下跌 10.22 點，或 0.43%，收 2,360.23 點。

標普 11 大板塊僅 2 大板塊收低，通訊服務、非必需消費品和房地產板塊領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎僅蘋果收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.61%；微軟 (MSFT-US) 上漲 0.62%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.88%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.64%；臉書 (FB-US) 上漲 2.40%。

道瓊成分股以英特爾領跌。英特爾 (INTC-US) 大跌 10.58%；美國運通 (AXP-US) 下跌 3.60%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 1.50%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.13%；波音 (BA-US) 下跌 1.01%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 1.41%。

費半亦以英特爾領跌。AMD (AMD-US) 上漲 3.20%；美光 (MU-US) 下跌 2.81%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.22%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.72%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.39%。

台股 ADR 多收高。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.45%；台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.11%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.67%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.64%。

焦點個股消息

疫情衝擊英特爾多項業務表現，英特爾第三季財報獲利達標，但資料中心業績疲弱，英特爾 (INTC-US) 大跌 10.58% 至每股 48.20 美元。

特斯拉 (TSLA-US) 召回中國生產日期在「2013 年 9 月 17 日至 2017 年 8 月 16 日」期間的部分進口 Model S、Model X ，總計近 5 萬輛，其股價下滑 1.21%。

吉利德 (GILD-US) 上漲 0.20% 至每股 60.79 美元。該公司旗下瑞德西韋 (Remdesivir) 獲美國食品藥品管理局 (FDA) 批准為新冠肺炎用藥。

美國運通 (AXP-US) 下跌 3.60% 至每股 100.98 美元。該公司盤前公布最新財報，第三季營收年降 20%，淨利潤年降 39%。

阿斯利康 (AZN-US) 上漲 0.10%，FDA 允許該公司恢復在美新冠疫苗疫苗後期試驗。

經濟數據

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 初值報 53.3，預期 53.4，前值 53.2

美國 10 月 Markit 服務業 PMI 初值報 56.0，預期 54.6，前值 54.6

華爾街分析

市場仍然相信新刺激協議即將完成，華爾街分析師認為，唯一的問題將是規模和時機。

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 表示：「這幾周來一直是一個受刺激驅動的市場，而今天更為明顯，市場認為，我們認為我們將會出台一個新經濟刺激法案，希望知道這會何時會通過，因為資金流出還需要時間。」

Seven Points Capital 合夥人 Mike Katz ：「我認為所有人都處於觀望狀態，刺激措施來回推拉，每個新聞標題都會使市場有所動搖，但沒有後續行動，因為我們在這方面沒有清晰的結果。」

總統大選日逼近，Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 認為雙方僅鞏固了基本盤，儘管認為市場高估了「藍潮」的可能性，但基本上，這場辯論不會改變投資人對拜登勝選的期望。

下週將迎科技股超級財報週，聚焦蘋果、臉書、亞馬遜和 Google 母公司 Alphabet 的最新財報表現。