中國出口管制法通過 將反制美國對中國制裁

周四 (22 日) 下午中國商務部新聞發言人高峰在記者會上表示，2020 年 10 月 17 日中國人大常委已表決通過「出口管制法」，將於 12 月 1 日生效。未來中國可在適應新形勢下進行出口管制，維護中國國家安全和利益。

條文中明定任何國家或者地區濫用出口管制措施危害中國國家安全和利益者，中國政府可以根據實際情況對該國或地區採取對等反制。

他表示「出口管制法」對出口管制範圍、管制制度、管制措施及加強國際合作等都作出明文規定。中國政府將根據法律規定，進一步改善並適時推出管制清單。

他指出未來將積極推動「出口管制法」相關配套法規的立法工作，確保有效實施「出口管制法」所確立的各項制度。

外界最擔心的就是中國將實施稀土禁止出口，由於全球對於中國稀土的依賴程度過高，達 90%，一旦中國禁止出口將對全球科技、軍事、航太等等產業造成影響。

值得注意的是，即使稀土的出口管制十分重要，但涉及到出口也就難以避開貿易摩擦。

中國曾在 2009 年暫停對日本的稀土出口，隨後在美國、日本和許多歐洲國家的聯合抗議下，WTO 最終裁決中國應取消稀土出口管制。

不過，目前 WTO 裁決單位已被川普暫停運作，因此就算進入裁決也無法進行，只要裁決結果沒有公佈中國就可實施稀土禁運。

