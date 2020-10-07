WTO上修2020全球貿易量 估明年仍無法回到疫情前水準

世界貿易組織 (WTO)6 日 (週二) 上修 2020 年的全球貨物貿易量，預測年減 9%，優於 4 月時的預測，反映今年夏天全球貿易好轉。然而新冠肺炎 (COVID-19) 疫情沒有結束徵兆，未來發展難料。

由於先前疫情暫時趨緩，許多國家在 6、7 月時放寬防疫措施，同時期貿易明顯復甦。WTO 在 4 月時悲觀預測 2020 年全球貿易年減 13~32% ，而過去金融海嘯期間，全球貿易量曾在 2009 年創下年減 13% 的紀錄。

2020 年各地區的出口量表現，亞洲預估年減 5%。在今年 4 月時的預測為年減 14~36%，但由於中國經濟重啟，數字也大幅上修。北美預估年減 15%，歐洲預估年減 12%。進口量方面，亞洲預估年減 4%，同樣優於 4 月時預測的年減 12~32%。

WTO 於 6 日的記者會上表示，消費者開銷傾向用於物品而非服務，是支持貿易量的重要原因。另外由於在家工作的需求增加，電腦方面需求也攀升。

展望 2021 年，WTO 預估貨物貿易量年增 7%，從 4 月時預測的年增 21~24% 下修，且預測貿易量在 2021 年仍無法回到疫情前水準，甚至在就業市場的惡化下，可能進一步減少 4%。另一方面，如果屆時疫苗能普遍施打，最高可能上升 3%。