聯合國：全球貿易復甦緩慢 前景仍面臨不確定性

根據聯合國在週三 (21 日) 發布的最新報告顯示，儘管有跡象表明，以中國為首，全球經濟在第三季出現了微弱的反彈，但是，2020 年全球貿易額仍將較去年同期下跌 7% 至 9%。

聯合國貿易和發展會議 (UNCTAD) 在報告中指出，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情擾亂了全球經濟發展，今年第二季全球貿易額較去年同期減少 19%，相關衝擊無一地區能夠倖免。不過在今年第三季，全球貿易有所恢復，預估較去年同期下跌約 4.5%。

報告中表示，居家辦公設備和醫療用品相關貿易在第三季有所增加，紡織業的貿易成長也很強勁，而汽車和能源業貿易則是進一步疲軟。

報告中預估 2020 年第四季全球貿易額將較去年同期下跌 3%，不過報告中也指出，基於疫情發展的情勢，貿易前景的不確定性仍然存在。如果未來幾個月疫情再一次捲土重來，可能導致貿易環境惡化，相關貿易限制政策恐突然增加。

UNCTAD 表示，在疫情爆發初期下跌後，中國出口在第三季實現了強勁反彈，並較去年同期成長近 10%。總體而言，2020 年前九個月中國的出口水平與 2019 年同期相當。與其他主要經濟體相反，中國對進口產品的需求在 2020 年第二季下跌後，已經有所恢復。

自 6 月以來貿易活動有所改善後，世界貿易組織 (WTO) 上調了對商品貿易的預測，預估 2020 年商品貿易額將減少 9.2%，好於先前預估的下跌 13% 至 32%。不過，在第二波疫情恐使防疫限制重啟的情況下，對於 2021 年的反彈看法轉為保守。