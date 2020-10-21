【群益投顧】期指結算，尾盤摜壓、買盤拉最後一盤，指數收小漲，k 線留長上影線

一、盤勢分析

雖然美股費半連 6 跌，但屬緩跌走勢，目前 (20 日) 仍守短期均線 12 日線支撐，在市場樂觀看待 iPhone 12 銷售前景下，與蘋果供應連結關係深的台股，週三早盤在具蘋概色彩的半導體與光電權值股上漲帶動下，連續第三交易日衝高，指數一度逼近萬三關卡、早盤最高來到 12942 點、一度上漲約 80 點。聯電、日月光投控 (3711) 與面板股友達，早盤強漲 4% 上下，群創早盤更一度漲逾 5%；光學大廠大立光與玉晶光早盤亦分別有 1~2% 以上漲幅；但連 4 交易日上漲的鴻海開盤後逆勢下跌。10 點半過後，在權值股台積電、鴻海與聯發科等進一步緩步走弱拖累下，大盤開始拉回，1 點過後，期指結算前指數進一步向下摜壓翻黑，最後一盤特定買盤拉抬指數 23 點，指數收小漲留長上影線。21 屆台灣電路板產業國際展覽會 (TPCA Show 2020) 今(21)日登場，pcb 股在昨日強漲後，今日個別股強弱分歧，精成科 (6191) 攻上漲停，表現最強勢。

二、盤勢預估

投行 Wedbush 基於供應鏈調查，週二 (20 日) 更篤定表示，蘋果將迎來前所未有的超級週期，根據 Wedbush 分析稱，蘋果已好多年沒有出現過這樣的上升趨勢了，唯一類似的 iPhone 熱銷趨勢是 2014 年的 iPhone 6。摩根士丹利分析師亦稱，這次是自 iPhone 6 以來的第一個真正的超級週期，被譽為近年來最重要的 iPhone 活動。

去年底蘋果 MacBook 系列鍵盤改回剪刀腳設計，鍵盤廠精元 (2387)、導光板廠茂林 - KY(4935)、薄膜觸控開關廠科嘉 - KY(5215) 等重回蘋果供應鏈；今年蘋果搭配 iPad Pro 推出巧控鍵盤，將有望進一步帶動相關供應商營運。不過相關蘋果”剪刀腳概念股”週三皆呈現衝高明顯震盪 (拉回) 走勢，精元更爆量中長黑留長上影線，在週三早盤大型蘋概股領盤攻高、個別股如興能高 (6558) 挾蘋果題材飆漲的過程中，顯得突兀而頗值玩味。雖然不少分析師相當看好 iPhone 12 超級週期，然而目前華爾街分析師則大多對蘋果股價持審慎態度，階段目標價大約從低至每股 67 美元至最高 150 美元。蘋果在第二波秋季發表會後，股價迄今呈現震盪回跌走勢，本周回落至 120 美元之下。蘋果取消附贈耳機，改推平價頸掛式藍芽耳機 Beats Flex。上週市場傳鋰高分子電池廠興能高 (6558) 拿下 Beats Flex 耳機方形電池芯、後段模組及電路板設計，且為獨家供貨商；興能高自 10/14 開始連三交易日攻漲停，整理二個交易日後，昨 (21) 日再攻漲停。電聲元件廠康控 - KY(4943)受新案遞延影響，上半年營收動能弱，且因研發費用大增，拉高營業費用，及業外虧損和所得稅增加，導致上半年虧損較去年同期擴大。惟有市場法人看好其美系客戶 TWS 需求旺盛，能見度直達年底，下半年出貨量將優於上半年，加上新機揚聲器拉貨即將在第三季啟動，且因今年新機量產時程延後一個月，第四季成長動能可望更加強勁。

三、強勢股

電子：

興能高 (6558)、合勤控 (3704)、揚智 (3041)、精成科 (6191)

非電子：

陸海 (5603)、泰博 (4736)、愛地雅 (8933)、鈦昇 (8027)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據