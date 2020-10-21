台股12900點得而復失 外資觀望縮手 三大法人賣超48.9億元

鉅亨網新聞中心 2020年10月21號15點1分

台股 (21) 日開高走低，大立光、台積電奮力撐盤，一度站上 12900 點關卡，由於台指期結算，尾盤一度震盪翻黑，但終場前最後一盤吸引買盤進場，指數強勢翻紅，小漲 14 點，收 12877 點，驚險守住 5 日線、10 日線支撐，成交量能略增至 1600 億元之上，三大法人同站賣方，共賣超 48.94 億元。

由於美國總統大選將至，外資持續觀望，今日小幅賣超 6.01 億元，為連二賣；投信轉為賣超 2.35 億元；自營商同步賣超 40.59 億元，三大法人聯手賣超 48.94 億元。

蘋果 iPhone 12 預購情況火熱，股王大立光跌深反彈，今日勁揚近 2%，收在 3145 元；台積電也扮演撐盤要角，終場上漲 0.4%，收在 453 元；日月光投控明、後年業績獲法人看好，股價大漲近 4%，收在 64.1 元；聲學元件廠美律股價同步勁揚 1.3%，收在 153 元；不過，鴻海、和碩、臻鼎 - KY、新普、穩懋等蘋概股相對有壓。

觀察盤面焦點，群創董事長洪進揚看好面板景氣回溫，明年整體營運非常樂觀，帶動股價大漲逾 4%，友達也有 2% 的漲幅。大同今日股價劇烈波動，隨著市場派拿下 7 席董事大獲全勝後，股價回穩漲逾 1%，收 19.45 元，創波段新高。

法人表示，近期歐洲疫情增溫，美國新紓困法案卡關，導致國際股市大幅波動，台股量能也無法有效放大，不過，短期可留意蘋果相關供應鏈，以及未來雙 11 與聖誕銷售等相關受惠股。