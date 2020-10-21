日本9月工具機外銷轉正成長 中國訂單年增9成

日本 9 月來自海外的工具機訂單，出現近 2 年來的首度增長。報年增 1.7% 至 538.29 億日圓。其中中國市場訂單成長力道猛烈， 9 月年增 89.9% 至 208.22 億日圓。

根據日本工具機工業會 (JMTBA) 於 20 日 (週二) 公布的最新統計數據，2020 年 9 月的日本工具機訂單金額 (終值) 報年減 15.0% 至 840.99 億日圓，連續 24 個月負成長。不過減幅已較前月的萎縮 23.2% 改善許多。

來自中國市場的半導體製造裝置相關訂單，成長特別明顯。外加新一代行動通訊的 5G 需求，還有肺炎疫情下所造成的在家工作情況普及，也使得筆記型電腦與平板電腦的需求量大增。這些因素也都帶動工具機的需求增加。

也由於中國市場的表現良好，使得日本 9 月來自海外的工具機訂單，出現近 2 年來的首度增長。

JMTBA 的副會長稻葉善治表示，伴隨著經濟活動的重啟，在汽車等行業為主所觀察到的設備投資案件停頓，也已經開始有所動作。

北美市場方面，9 月的工具機訂單金額報 157.82 億日圓，與前月相比連續 2 個月增長。以汽車、電氣、機械行業為主的訂單表現良好，不過在航太產業方面的復甦遲緩。

歐洲市場 9 月的工具機訂單報年減 45.2% 至 74.49 億日圓。因憂心肺炎疫情再度擴大，使得市場復甦腳步放緩。

另一方面，9 月日本國內的工具機訂單報年減 34.3% 至 302.7 億日圓，連續 22 個月遜於去年同期。