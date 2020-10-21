疫情重創航空業 傳ANA將創下5000億日圓虧損紀錄

根據《日本經濟新聞》週三 (21 日) 報導，有消息指出日本最大的航空公司全日空 (ANA)(9202-JP) 因受到肺炎疫情影響，2020 年度 (至 2021 年 3 月) 有可能出現 5000 億日圓左右虧損，創下該公司最高的赤字紀錄。

全日空股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

由於肺炎疫情的影響擴大，航空業的需求迅速下滑。2020 年 4 至 8 月期間，全日空的國際航班搭機人數較去年同期減少 96%，日本國內航班搭機人數也減少了 84%。

全日空預測航班需求恢復還需要一段時間，預計屆時在帳面上也會記入以老舊及大型飛機為主的減損損失。

雖然全日空透過減薪減班、還有減少董事報酬等方式來節省支出，但是要填補因航班減少所帶來的損失也絕非易事。該公司已經向工會作出提案，打算減少正式員工的 3 成年薪。

截至 2020 年 6 月底，全日空的自有資本比率已降至 34%，在同年 3 月底時為 41%。巨額虧損導致全日空的自有資本出現進一步減少，而該公司也打算利用次順位貸款 (Subordinated Loan) 等方式，從銀行方面調度超過 4000 億日圓的資金。

全日空在 2020 年度將出現公司史上的最大虧損。而過去的虧損紀錄，則是發生在金融風暴發生後的 2009 年度，當年的全日空創下 573 億日圓的虧損紀錄。