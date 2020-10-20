南山人壽攜手屏東縣政府擴大照顧弱勢 新增逾7千人受益

擴大照顧弱勢！南山人壽今年八月攜手屏東縣政府，並結合南山人壽慈善基金會捐贈保費，為符合條件之低收入戶及輕度身心障礙民眾投保團體微型傷害保險，近期再將符合條件之中度身心障礙民眾納入保障範圍，新增逾 7000 位符合條件之民眾，合計今年屏東縣共有逾 2 萬 2 千多名弱勢民眾受益，預計今年捐款逾新台幣 5 百萬元，為弱勢民眾建立保障防護傘。

南山人壽長期與屏東縣政府合作，透過團體微型保險提供民眾意外身故及意外失能保障，以投保南山人壽團體微型保險為例，倘若在保險期間內不幸發生意外，而導致失能或身故時，被保險人或受益人便可依保單條款約定獲得最高新台幣 30 萬元的保險金，以因應急難事故。

南山人壽代理總經理范文偉表示，南山人壽今年八月與屏東縣政府合作，為低收入戶與輕度身心障礙民眾投保團體微型保險，為了更擴大對身心障礙朋友的照顧，近期又主動把中度身心障礙民眾也納入團體微型保險的保護傘，為其投保團體微型傷害保險，幫助他們擁有意外保障。

根據南山人壽慈善基金會統計，在團體微型保險費的捐助行動上，南山人壽自 2014 年以來結合南山人壽慈善基金會，累計捐贈保費已逾新台幣 3 千萬元，協助逾 10 萬名弱勢民眾，即使遭遇急難，也能在保險的保護傘下，減輕其家庭經濟與精神壓力。

南山人壽長期致力於普惠金融，透過微型保險推廣，幫助弱勢族群擁有更多保障，建立完善的社會安全防護網。為提升對不同族群的金融服務品質，南山人壽積極推動公平待客原則並於 2019 年在董事會下設立「公平待客推展委員會」，由副董事長及兩位獨立董事擔任委員，引領全公司同仁以客戶優先的經營理念組成跨功能團隊，強化公平待客各項事務推動，展現南山人壽推展公平待客原則的決心與重視。

為了落實「從客戶角度思考」的企業文化，南山人壽從上而下貫徹公平待客思維，從「心」做起，將公平待客原則融入日常作業之中，提供客戶最完善的金融服務。在公平待客推展委員會的督導下，南山人壽在 2020 年第 2 季以萬分之 0.028 的超低申訴率 (註)，成為保險業中最低者，表現突出。未來南山人壽也將持續發揮公益服務業的精神，戮力耕耘企業社會責任，朝向社會共好的願景邁進。