日本1/3市場人士預測日圓年底走揚 6成預測拜登勝選

根據日媒《Nikkei Quick》與《Nikkei Veritas》在 10 月針對日本外匯市場相關人士所作的共同調查，多數認為在 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 結束前，日圓將出現上揚行情。

在整體預測當中，有 32% 預估日圓將會走揚，22% 認為日圓將會走貶。這與先前的 9 月調查結果不同，當時在日圓走揚、走貶的預測不相上下。

美元兌日圓走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

市場人士最在意的是 11 月 3 日的美國總統大選。有 37% 的比例認為，民主黨的總統參選人拜登將獲得勝利，還有參議院的選舉結果也將由民主黨得勝。另外也有 22% 的比例認為，拜登及共和黨將分別取得勝利。有將近 6 成認為拜登將當選下屆的美國總統。

由於拜登主張上調公司稅，民主黨陣營也曾經提到為了防疫有可能實施封城 (Lockdown)。如果拜登及民主黨在這次大選得勝，有人擔心會讓逐漸好轉的美國經濟再度冷卻，也將造成日圓走高、美元走貶的情形。

有高達 56% 的比例認為，在拜登得勝、還有民主黨於參議院選舉取得勝利的情況下，美元將出現大幅走低。

還有這回美國大選因受到疫情影響，估計使用郵寄投票方式的人數大增，恐怕也會造成選舉結果的計票作業延後。如果時間超過一週以上，有許多人認為外匯市場很可能出現 2~3% 左右的小幅度美元走貶、日圓走揚現象。這也是因為美國經濟的未來展望不明所致。

有關美元兌日圓的行情展望平均數字，2020 年底報 105.75，2020 年度底 (2021 年 3 月) 報 105.79。在日圓走高的預測方面，則分別報 102.85 及 100；在這個預測下，直到年度底前日圓將逐步走揚。而在日圓走貶的預測方面，則分別報 110 及 111，在年底及年度底沒有太大變化。

這次的問卷調查於 10 月 5~7 日實施，從 193 名銀行及券商的外匯市場相關人員當中，取得 87 份有效問卷。