〈紐約匯市〉刺激磋商牽動市場神經 美元微跌 紐西蘭總理連任 紐元升

美元周一 (19 日) 小幅走低，投資人謹慎樂觀認為，美國可能在 11 月 3 日大選前敲定刺激法案，並認為新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗將在年底前準備就緒。

美元周一陷入逾一周最大跌幅，之後跌幅收斂，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數，周一 (19 日) 盤中下跌 0.3%。

美元指數上周累積上漲 0.7%，是三周來最強漲幅。

Oanda 分析師 Edward Moya 說：「市場認為，華府相關人士將為了達成刺激計畫協議最後一搏。市場雖然沒有屏息以待，但確實期待大選過後會取得一些進展，這樣就不必等到 2 月 (才有刺激措施)，2 月對許多小企業和家庭來說太遲了。」

歐元兌美元盤中一度升值 0.44% 至 1.1770 美元，美元兌日圓微跌貶 0.03%，報 105.38 日圓。

英鎊兌美元盤中一度升值 0.22% 至 1.2952 美元，但在英國脫歐談判的進展出現相互矛盾的消息後，漲幅大幅收斂。

人民幣攀抵一年半最高，因最新數據顯示，中國第 3 季經濟從疫情中加速反彈。

中國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 成長 4.9%，雖然遜於分析師所料，但優於第 2 季，此外，9 月工業和消費增速雙雙攀抵今年高點。

離岸人民幣兌美元周一盤中觸及 6.6737，為 2019 年 3 月以來最高，但之後回落。

市場預期民主黨候選人拜登有望贏得美國總統選舉，而拜登普遍被認為對於中美關係的威脅小於川普。

三菱日聯金融集團外匯分析師 Lee Hardman 說：「人民幣、其他亞洲貨幣、大宗商品相關貨幣應該會繼續受益。」他表示，亞洲因疫情控制較佳，景氣應該會持續優於其他地區。

紐西蘭總理 Jacinda Ardern 上周六贏得連任，為她所屬的工黨帶來半個世紀以來最大選舉勝利。紐元兌美元周一小升 0.08%，報 0.6609 美元。

截至週二 (20 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 93.41。-0.03%

歐元兌美元匯率報 1 歐元兌換 1.1769 美元。+0.02%

英鎊兌美元匯率報 1 英鎊兌換 1.2951 美元。+0.09%

澳幣兌美元匯率報 1 澳幣兌換 0.7064 美元。+0.00%

美元兌加幣匯率報 1 美元兌換 1.3187 加幣。-0.01%

美元兌日圓匯率報 1 美元兌換 105.46 日圓。+0.03%