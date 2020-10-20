〈每日外資外匯觀點〉風險資產短期波動加劇 美元窄幅震盪

美國眾議院議長佩洛西將大選前通過刺激法案的截止日定為周二，但大限將至，分歧依然存在，使得刺激方案談判前景仍存在不確定性；輝瑞傳出新冠病毒疫苗可能在年底前在美國上市，提振市場情緒，周二亞洲盤交易時間美元指數基本持穩在 93.41 附近。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

荷蘭國際集團表示，全球經濟成長的趨勢出現分歧，中國經濟復甦、歐洲衰退加劇，外匯市場出現歐元兌美元漲勢中止、美元兌人民幣則再探新低的情形，並不令人意外。

荷蘭國際集團指出，儘管歐元兌人民幣自夏季以來已下跌 5%，但很可能會進一步下跌，並預期美元指數將窄幅震動。

Invesco 市場策略師 David Chao 表示，全球風險資產短期將面臨波動，因為美國大選會為市場帶來下行壓力，也會讓市場湧向避險資產，並建議建立多樣化的投資組合，尤其是配置避險資產的投資組合。

荷蘭合作銀行外匯分析團隊從技術面來看歐元兌美元，9 月跌破關鍵趨勢線後走空，必須在 1.1840 之上強勢反彈，否則不排除跌破 9 月 25 日低點 1.1612。

法國農業信貸銀維持看漲英鎊，相信英歐雙方可在 11 月底最後期限前達成協議，從過往經驗來來看，如果英國脫歐可以步入正軌，英鎊將會上漲，即使英國將要公布的 CPI、零售銷售數據可能讓市場失望，但仍可因脫歐消息而走高。