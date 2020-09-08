資金熱錢助攻 法人看好兩大優勢拉抬特別股後市潛利

在全球央行積極量化寬鬆挹注下，助長風險性資產多頭氣勢，特別股也跟著沾光受惠，法人認為，只要疫情趨緩、經濟基本面逐漸改善，在短線資金行情挹注下，特別股可望有續漲空間。

美國經濟第 2 季受疫情衝擊陷入衰退，但隨著各州陸續解封復工，市場普遍預期經濟可望在第 3 季經濟築底後反彈，從總經數據來看，7 月美國 ISM 製造業指數上升至 54.2，顯示企業對於經濟前景的看法已趨更加樂觀。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，在全球資金行情推升下，帶動利差大幅收斂，抵銷美債殖利率上升的負面影響，帶動特別股近期漲勢；7 月特別股與公債之利差收窄約 31 個基點至 426 個基點，雖然利差已較先前高位明顯收斂，但仍處於近年來的相對高點，顯示還有收斂空間。

以金融業來說，受疫情衝擊，導致美國銀行業必須提列龐大的貸款損失，嚴重侵蝕上半年獲利表現，但隨著經濟重啟，獲利衰退幅度有望收窄，金融業第 2 季股東權益占總資產比重也止跌回穩，並位於近年相對高水位，顯示整體財務體質依然穩健。

此外，在信用評等部分，7 月沒有特別股信評被調升，但有 3 檔遭調降，而根據 Bloomberg 統計，ICE 美銀固定利率優先證券指數 7 月平均信評，仍維持在 BBB 等級的投資等級，反映信用風險程度仍低。

馬治雲指出，投資特別股建議持續採行槓鈴配置策略 (barbell strategy) 平衡風險，包括偏重持有高信評及非投資等級信評之特別股，以提升夏普值，但要注意的是，由於疫情後全球經濟復甦不確定性仍高，短期則較偏重高信評個股為主，尤其是在銀行、保險、電信服務及公用事業等穩定現金流產業。