【中信投信】三利多加持 越股氣勢旺

檢視近兩個月（8/19-10/19），東協主要經濟體的股市漲幅，越南胡志式指數以 11% 明顯與東協各國拉開距離！中信投信解析，美國大選逼近及歐洲疫情告急等影響，使全球股市波動劇烈，越股表現能夠相對強勢，主要是因為政策面、估值面、基本面三方助攻，有效強化越股氣焰。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股漲幅主要來自藍籌股貢獻，其中，佔胡志明指數近三成的金融業為拉抬主力之一。背後原因是越南政府近期修法，放寬對金融業分配股息的限制，有助金融業調整體質，長期展望正向，市場遂以真金白銀投下贊成票。

張晨瑋認為，估值面來看，雖然越股已經漲到今年 2 月中下旬以來高點，但根據彭博統計，越股近五年本益比均值約為 16 倍，目前本益比為 15.5，雖逼近五年均值，但越南央行於 9 月底宣布第三度降息，使利率降到有史以來最低，相對寬鬆的資金環境，使越股本益比有望突破均值。

越南第三季經濟成長率為 2.6%，前 9 月經濟成長率也達到 2% 以上，雖然增幅為近十年來最低，牛津經濟研究院已經點名越南為，「中國以外，今年經濟成長率唯一可望為正的亞洲主要經濟體」。

除了亮眼的經濟成長率，張晨瑋引用調研機構 HSC 資料，指出越南 9 月的製造業採購經理人指數不僅回到榮枯線以上，也是東協主要經濟體中最高。且尼爾森的全球消費者信心調查中，越南也排名全球第二。

越南經濟長期看好，且根據彭博統計從 2015 年至 2019 年，越南企業每股盈餘的複合成長率逼近 10%，意味其成長動能強勁，然新興經濟體波動較大，建議投資人不妨將其作為衛星配置，以定期定額方式布局。

以上各國股市表現分別取越南胡志明指數、印尼雅加達綜合指數、泰國曼谷 SET 指數、新加坡海峽時報指數、菲律賓綜合股價指數、富時馬來西亞證交所 KLCI 指數為代表。

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