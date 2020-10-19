半導體及PCB設備訂單雙成長 大量科技今年營收走出谷底

PCB 及半導體設備廠大量科技 (3167-TW) 2018 年正式納入半導體產業設備團隊，今年在 PCB 及半導體設備出貨雙成長下，第三季營收 6.95 億元，季增 21.8%，年增 62.2%，創七季以來新高，第四季營收估將再較第三季成長，全年營收將走出谷底。

大量科技去年來自半導體設備營收約 6000 萬元，占全年比重約 3%，今年半導體設備銷售成長來看，估營收將成長到 1.5-16 億元，營收年增 1.66 倍；同時，今年以來 PCB 廠擴充 HDI、ABF 載板產能態度積極，帶動大量科技 PCB 設備出貨成長。

大量科技今年 9 月營收 2.39 億元，月增 0.3%，年增 65.1%，創近 21 個月新高。第三季營收 6.95 億元，季增 21.8%，年增 62.2%。累計今年前三季合併營收 15.88 億元，年增 14.8%。預估全年營收將超越 20 億元，也將脫離去年的營收谷底。

大量科技指出，目前 PCB 產品線在手訂單已看到明年中，主因客戶拍板擴廠計畫，加上 5G、車載及 AI 應用需求大增，不過，今年 PCB 設備需求擴增，但設備零組件出貨延緩情況，大量科技已全力緊盯此狀況。

同時，大量科技生產的半導體製程設備，主要在晶圓外觀檢查機及測試編帶機等，並已有商業化量產機種供應台重要封裝廠。