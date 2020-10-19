荷商大筆和解權利金本季入帳 業內外加持今年將終結連8年虧損

國光生 (4142-TW) 與荷蘭商 Crucell 的合約糾紛，近期達成和解，國光生本季將取得大筆和解金，加上年底前獲得政府逾 4 億元新冠疫苗試驗補助金，以及今年流感疫苗出貨顯著成長，業內外收益挹注下，全年將可順利達陣轉盈目標。

國光生與荷商 Crucell 策略合作時間逾 10 年，Crucell 曾為國光生的流感疫苗主要代工客戶，也是國光生大股東之一，持股約 4%。後續 Crucell 因退出流感市場、未履行合約承諾，國光生對 Crucell 及母公司嬌生 (Johnson & Johnson)(JNJ-US) 提起訴訟。

今年初雙方達成共識，並簽署和解契約，國光生表示，將依和解契約內容撤回進行中的相關程序案，不過不便透露契約細節與金額，法人則預期，和解金金額龐大，且將在本季認列，將助推全年營運順利轉盈。

另外，國光生開發新冠疫苗將取得政府補助計畫，繼高端疫苗 (6547-TW)、聯亞分別取得 4.7 億元、4.3 億元補助金後，國光近期將取得約 4 億元，同樣挹注業外表現。

本業方面，國光生取得今年政府公費四價流感疫苗、近 370 萬劑的量，且獨拿國軍疫苗標案共約 17 萬劑；海外市場則陸續接獲歐洲、中國、東南亞訂單，全年約出貨 40 萬劑，法人估，全年營收貢獻逾 10 億元。

國光生 9 月營收 4.48 億元，月增 165.94%、年增 66.37%；第 3 季營收 6.18 億元，季增 879.26%、年增 21.89%；前 9 月營收 10.49 億元，年增 55.86%。