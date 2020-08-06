宏達電7月營收僅2.84億元 月減逾5成 再創新低

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布 7 月營收，由於沒有新機挹注，單月營收僅剩 2.84 億元，月減 56%、年減 35.5%，再寫歷史新低；累計前 7 月營收 29.57 億元，年減 52%。

宏達電今年 4 月營收 2.97 億元，已寫下歷史低點，後續受惠新機亮相、新冠肺炎疫情帶動 VR 需求增溫，5、6 月營收微幅成長，不過宏達電目標今年 8 月推出首款 5G 手機，在新機上市前，7 月營收僅 2.84 億元。

宏達電日前發表首款台製 5G 手機 htc U20 5G ，相較其他手機品牌廠多以旗艦機種打入市場，售價至少 3 萬元起跳，宏達電推出的 htc U20 5G 售價不到 2 萬元，選擇中高階市場。

HTC U20 5G 採用高通 Snapdragon 765G 晶片，支援 SA 跟 NSA 雙模式，螢幕為 6.8 吋，是目前市面上螢幕最大的 5G 手機。相機方面為 5 鏡頭，包含 3200 萬畫素的自拍前鏡頭；主鏡頭涵蓋大光圈、超廣角、超微距、散景功能，且具備 Al 場景偵測，影像畫質為 4K。

宏達電近年積極佈局 VR 市場，日前宣布，取得娛樂開發商 ARVI VR 三年亞洲獨家代理權，本月底前將進軍中國市場，並與當地大型連鎖密室逃脫業者合作，優先導入約 20 家門市，可望為下半年營運添新動能。