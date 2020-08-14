宏達電Q2虧損擴大 EPS -2.23元 上半年每股虧4.28元

宏達電 (2498-TW) 今 (14) 日公布財報，第 2 季毛利率 26.48%，連 10 季成長，不過由於營運未達規模，稅後虧損 18.43 億元，較上季、去年同期都擴大，每股虧損 2.23 元；上半年虧損 35.03 億元，虧損較去年同期收斂，每股虧損 4.28 元。

宏達電第 2 季營收 13.43 億元，季增 0.9%、年減 52.19%；毛利率 26.48%，季增 0.23 個百分點、年增 6.16 個百分點，不過營利率 - 124.04%，虧損較上季收斂、去年同期擴大。

宏達電上半年營收 26.73 億元，年減 53.52%；毛利率 26.37%，年增 8.95 個百分點；營利率 - 131.6%，虧損較去年同期增加；稅後虧損 35.03 億元，較去年同期小幅收斂，每股虧損 4.28 元。

宏達電日前發表首款台製 5G 手機 htc U20 5G ，相較其他手機品牌廠多以旗艦機種打入市場，售價至少 3 萬元起跳，宏達電的 htc U20 5G 售價不到 2 萬元，瞄準中高階市場。

HTC U20 5G 採用高通 Snapdragon 765G 晶片，支援 SA 跟 NSA 雙模式，螢幕為 6.8 吋，是目前市面上螢幕最大的 5G 手機。相機採用 5 個鏡頭，包含 3200 萬畫素的自拍前鏡頭；主鏡頭涵蓋大光圈、超廣角、超微距、散景功能，且具備 Al 場景偵測，影像畫質為 4K。

宏達電近年積極佈局 VR 市場，日前宣布，取得娛樂開發商 ARVI VR 三年亞洲獨家代理權，本月底前將進軍中國市場，並與當地大型連鎖密室逃脫業者合作，優先導入約 20 家門市，可望為下半年營運添新動能。