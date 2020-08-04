〈宏達電拚VR〉本月將與中國VR大型連鎖品牌合作 將先導入20家門市

宏達電 (2498-TW) 今 (4) 日宣布，取得娛樂開發商 ARVI VR 三年亞洲獨家代理權，本月底前將進軍中國市場，並與當地大型連鎖密室逃脫業者合作，優先導入約 20 家門市，可望為下半年營運添新動能。

企業解決方案副總李文材表示，傳統密室逃脫需要大坪數空間才可進行，小型至少 10 坪、大型也要百坪以上，且單一空間僅能有一個遊戲，更需要大筆裝潢費；但 VR 密室逃脫僅需約 8-9 坪空間，就能 4-6 人同時玩樂，同時滿足不同遊戲內容、也不須過多的裝潢。

李文材指出，近幾年密室逃脫興起，光是中國就有超過上萬家業者，看好此娛樂商機，取得 ARVI VR 密室逃脫代理權後，將與中國大型連鎖業者合作，預計 8 月底前可先導入 20 家門市，雖然短期受疫情影響，但目前中國門市人流已較疫情嚴峻期間回升 5 成。

其他海外門市方面，宏達電今年 2 月在沙烏地阿拉伯東部的胡拜爾，成立首個 VIVELAND，在疫情影響下，上半年業績受到衝擊，不過自上周開始，人流已回升 6 成左右，預計下個月將導入 ARVI VR 密室逃脫遊戲平台。

李文材表示，原預計今年將陸續在沙國首都利雅德新增第 2 據點，以及與印度當地連鎖遊樂廠商合作，不過同樣受疫情干擾，商業談判持續進行，但開幕時間尚不明朗。