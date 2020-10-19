【群益投顧】台股大漲終結K 線連5 黑，但萬三關卡壓力仍大

一、盤勢分析

傳出大選前通過新紓困案點燃一絲希望，盤中美股三大期指電子盤反彈，蘋果 iPhone 12 新機全球預購火熱，買氣有望達 6 年來最旺，台股扭轉上週轉趨保守的氛圍，鴻海 (2317) 大動員趕工，科技日又給了轉型車用的美夢，激勵股價大漲近 3.44%，並重返 80 元之上，大立光 (3008) 收漲逾 4%、中止日 K 連黑，帶動蘋概股今日走勢，其中以蘋概 PCB 族群表現最為整齊，台股終結 K 線連 5 黑，大漲逾 157 點、收復 12,900 點關卡。

二、盤勢預估

即使大盤站回 3 日線，但是成交量 1641 億元，量能仍稍嫌不足，加上美國總統大選等變數，後續美國財報週即使有利多，也可能會被市場刻意淡化，台股毛利低的出口業也壟罩在匯損的利空陰影，台積電不表態，短線要攻萬三的難度較高，中期還是維持箱型整理看法，直到選後才比較可能進行多空表態，在盤勢壓縮之時，盤面將以個別族群及個股表現為主，留意投信選股方向，聚焦利多題材發酵的中小型股，可望在橫盤震盪中逆勢突圍。

台積電 (2330) 第四季 5 奈米營收貢獻預估站穩 900 億元，約較第三季跳躍成長 2.5 倍，終結 K 線連四黑。現在有部分客戶考量到目前晶圓代工產能吃緊，為確保貨源而提早下長單，聯電(2303)10 月起調高代工價，最高達 30%，股價靠近 12 日線有強力支撐。傳出中國 MOSFET 廠已經在第四季率先喊漲 10～20%，優先觀察投信緊鑼密鼓佈局的富鼎(8261)。

本週國際車用電子、零配件展，關注相關題材股的走勢，車王電 (1533) 儲能、電動車雙題材加持下，更是一馬當先，亮燈漲停。二極體廠台半 (5425) 透過寧德時代間接打進特斯拉供應鏈，股價再漲 3.2%；德微 (3675) 將因新晶圓製程、全自動化生產，大幅推升毛利率，收漲停板收復季線。車用 IC 設計可留意凌陽 (2401) 朝向 AI 及車用市場發展，新切入 ADAS 產品線，上漲 3.85%，準備挑戰前高關卡。

電路板展 10 月 21 日如期登場，看好 5G 滲透率快速提升、未來高頻高速等應用需求，據 TPCA 統計，今年 PCB 台廠資本支出突破千億，銅箔基板廠如台光電 (2383) 黃石廠年底月產能增加 60 萬張，昆山廠將規畫擴產，聯茂 (6213) 江西新廠二期預計明年第一季開出產能，分別上漲 4%、4.51%。

TPCA 表示，ABF 載板成為這波升級潮中受惠最顯著的電路板產品，欣興 (3037)、南電(8046) 整理接近尾聲。金像電 (2368) 今年受惠 NB 和伺服器用板需求強勁，股價亮燈漲停，並收復季線和 50 元整數關卡。臻鼎 - KY(4958)持續衝刺 SLP 與軟板投資，iPhone 12 啟動拉貨帶動下，股價站上所有均線、強漲 9.13%，華通 (2313)、台郡(6269) 正面看待新機帶來的旺季效應，分別上漲 7.34%、3.77%。

三、強勢股

電子：

安集 (6477)、臻鼎 - KY(4958)、金像電 (2368)、華通 (2313)、聯合再生 (3576)。

非電子：

聚隆 (1466)、麗清 (3346)、宇隆 (2233)、南寶 (4766)、台驊控股 (2636)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據