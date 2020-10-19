〈台股盤中〉電金傳權值股同走強 大漲逾百點重回5日線

美股上週五漲跌互見，不過新一輪紓困有望提前過關，美股電子盤強勢表態，亞股全面走揚，台股今 (19) 日由電子三王、聯發科開高領軍，傳產權值股台塑四寶走穩撐盤，富邦金、國泰金同步走強，指數高開走高，盤中大漲超過百點，收復 12800 點關卡及 10 日線，拚重回 12900 點之上，估今日成交量 1986 億元。

電子權值股方面，電子三雄同步走強，鴻海重回 80 元關卡，大漲逾 3%，突破短均線，寫 3 個月來新高；大立光開高震盪，大漲超過百點，收復 5 日線；台積電也有逾 1% 漲幅；聯發科、聯電同步開小高後，持續在盤上震盪，漲幅逾 1%。

5G 時代來臨，高頻高速網路、高速運算等應用需求增加，台灣 PCB 廠今年資本支出將超過 1000 億元，激勵 PCB 族群量價齊揚、躍上盤面焦點，金像電一度攻上漲停，臻鼎 - KY、先豐、華通拉出半根漲停，台表科、欣興、燿華、南電等表現同樣強勢。

蘋果新機 iPhone 12 系列將於本周開賣，預約量超乎預期，也帶動蘋概股表現相對強勢，包括台光電、正崴、玉晶光、GIS-KY、訊芯 - KY 均力守紅盤。

法人表示，雖然國安基金退場，但市場整體基本面經濟復甦情況良好，惟留意美國總統大選倒數，高檔風險、居高思危態度轉強，加上全球秋冬二次疫情升溫等不確定因素下，大盤將維持上有壓下有撐、高檔震盪格局。