醫療助聽器Eargo掛牌首日收漲87%

醫療級助聽器製造商 Eargo (EAR-US) 週五上市首日漲幅一度多達 143%，最終收漲 87%。

該股以 36 美元開盤，已是 IPO 價格 18 美元的一倍，接著盤中高點觸及 43.80 美元，最終收在 33.68 美元。

Eargo 週四晚間擴大 IPO 規模，籌資 1.413 億美元。 Eargo 以每股 18 美元的價格出售 785 萬股，高於原計畫。Eargo 原計劃以每股 14 至 16 美元的價格出售 670 萬股。摩根大通和美國銀行證券為承銷商。

Eargo 是週五上市的幾家公司之一，其他 4 家包括：Praxis Precision Medicines (PRAX-US)、Tarsus Pharmaceuticals (TARS-US)、Aligos Therapeutics (ALGS-US) 和 Kiromic Biohparma (KRBP-US) 也掛牌交易。

根據招股說明書，Eargo 致力於開發消費者適用的微型醫療級助聽器。截至 6 月 30 日，該公司已售出 42000 套 Eargo 助聽器系統。

截至 6 月 30 日的 6 個月，Eargo 公布營業虧損為 1730 萬美元，營收 2860 萬美元。相比之下，2019 年同期，營業虧損為 1900 萬美元，營收 1440 萬美元。Eargo 擁有 184 名全職員工。

聽力受損是美國第三常見醫學疾病，比糖尿病或癌症更為普遍。Eargo 估計，2019 年尚未服務到的美國聽力受損成人約 4300 萬人，全球則超過 4.65 億人。

Eargo 總裁兼執行長 Christian Gormsen 表示，「Eargo 成立於 2012 年底，營業額超過 7000 萬美元，營收成長超過 100%。」

「我們已經證明自己足夠強大，我們的成長相當良好，這讓我們有資格成為上市公司。」Eargo 計劃利用 IPO 的收益來繼續創新，並改善其遠程醫療模式。

「我們不是靠設計獲利，我們聚焦在打造基礎設施。」他估計 Eargo 到 2023 年至 2024 年時將實現獲利，「我們已經籌措到足夠的資本來實現此目標。」