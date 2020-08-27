傳共和黨尋求先通過較小規模刺激方案 總額5000億美元

據《CNBC》引述消息來源報導，美國共和黨正制定一項規模較小的新冠疫情刺激方案，總值大約 5000 億美元，最快會在本週將內容發給國會議員。

消息來源說，這一提案所包括的，是兩黨都同意的部分，涉及擴大失業保險、小企業貸款的再次授權、以及用於學校和 COVID-19 測試、治療和疫苗的資金，計畫中不包括直接支付美國人現金。

在方案中，失業救濟金預計提高至每週約 300-400 美元，這一數字低於 3 月份通過的每週 600 美元，民主黨希望，原方案在 7 月底中止支付後能夠恢復。

雖然共和黨仍在施壓，但新方案未必能立法通過。目前民主黨的立場，依據眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 發言人的說法，除非共和黨願意將原來所提的 1 兆美元方案加倍，他們才願意重回談判桌。

民主黨所提出的刺激方案規模達 3 兆美元，佩洛西發言人 Drew Hammill 週三 (26 日) 表示，民主黨願意讓步，如果共和黨同意增加 1 兆美元，他們願意提出減少 1 兆美元的方案，並重回談判桌。

川普本月採取了行政措施，允許各州暫時延長每週至少 300 美元的額外失業救濟金。大多數州都選擇這麼做，但是從行政部門轉移的資金，預計只能持續數週。