〈觀察〉壽險業一狀況加深台幣升值力道 苦陷匯兌壓力迴圈

新台幣升升不息，讓壽險業匯兌避險壓力幾乎扛不住，壽險業前 8 月匯兌成本衝到 1955 億元，年增 32%，9 月新台幣持續狂飆 4 角，除了美元弱勢所造成，其實壽險業海外投資的控管，也是台幣強升的助因之一，反而使壽險業深陷匯兌壓力迴圈。

壽險業因為海外投資控管讓美元買盤下降，也會加深台幣升值力道，據保險局統計至 8 月底，壽險海外投資餘額達新台幣 18 兆 4763 億元，占壽險可運用資金比率從去年逾 68% 降到 66%，相較 2019 年底只增加 8766 億元，創下近五年同期增加最少的一年。

就連國泰金總經理李長庚日前都表示，以往壽險業資金匯出海外投資，抵消外資匯入，等於是替央行擋子彈，但現在壽險業放緩國外投資，加上今年又有台商資金匯回，央行就少了強力援兵擋子彈，新台幣升值壓力就會比往年大。

且新台幣的強升，讓避險成本壓力增加，對壽險業的海外投資來說也深陷匯兌壓力鍋的困境，摩根大通利率衍生性金融商品研究員就表示，因為避險成本上升，可能讓台灣壽險業者買進外國資產的速度會持續下降，而隨著買進的美元債券減少，美元需求下滑，台幣將進一步走升，呈現壓力循環。

美國為首的全球央行利率走低，韓國今年 4 月宣布拉高保險業海外投資比重上限至 50%，李長庚就曾向金管會及央行請命，指出提高壽險業海外投資比重是各國趨勢，台灣不能「逆時鐘」反降低，儘管台灣壽險業的海外投資的比重在全球已堪稱名列前茅，就算不是再提高上限，也希望政府給壽險業的海外避險多點彈性和自由度，以增加操作及匯兌成本的控管效率。

只要匯兌避險未端出更為彈性的政策之前，隨著新台幣強升，預期壽險業 9 月匯兌成本就會衝破 2000 億元，創歷史新高，且台幣 10 月升破 28 字頭，連央行總裁楊金龍都喊出新台幣兌美元匯率 28 元恐成為短常態，在此升值壓力下，壽險業恐還須咬著牙持續花大錢避險。