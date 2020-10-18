〈觀察〉疫情凍結海外消費 銀行啟動減法計畫大砍自家信用卡

疫情凍結海外旅遊市場，銀行信用卡除轉攻內需消費外，也積極展開「瘦身」計畫，包括玉山、永豐等銀行今年陸續啟動「減法計畫」砍掉效益不高的聯名卡，降低發卡成本，集中火力鎖定特定主力信用卡，提高個別信用卡的貢獻度。

過去銀行為擴大客群，願意砸大錢與知名企業合作發行聯名卡，其中又以百貨、加油站、航空卡與電信業等，因客源穩定且人數龐大，部分產業例如百貨、航空業，單筆消費金額高，有助於提升簽帳金額成為銀行爭相合作的對象。

但突如其來的疫情不僅重創全球經濟，更打亂銀行信用卡布局盤算，為彌補大幅萎縮的海外消費市場，過去被奉為「神卡」的產品少了海外消費市場拉抬，被迫跌下神壇，為撙節經營成本，銀行陸續啟動瘦身計畫，大砍自家低效益信用卡。

舉例來說，玉山銀行今年初就大砍 22 張自家信用卡，擬將卡友導入去年發行的「玉山 U bear 信用卡」與「玉山 Only Card」；永豐銀行也計畫在年底前停發 12 張聯名卡，集中火力聚焦大戶卡、運動卡等與趨勢緊扣的產品。

業界人士分析，銀行啟動信用卡瘦身計畫，不外乎與成本考量有關，主要鎖定發卡量少且動卡率低的卡片，透過瘦身清卡刪除多餘的成本支出，引導忠實客戶轉進新卡，拉抬新卡與整體信用卡的動卡率。

受疫情影響，今年以來銀行信用卡幾乎有志一同鎖定內需、網購消費，促銷策略緊扣內需消費趨勢，加碼優惠祭出高趴數回饋與分期零利率優惠，在國際疫情尚未趨緩前，預估未來可能有越來越多銀行「跟風」出手整頓低效益信用卡。