中經院Q4經濟預測、大同股臨會、iPhone 12開賣 本周重要大事預告

中經院周二將公布今年第 4 季台灣經濟預測，而根據 IMF 日前預測，台灣今年經濟將零成長，而大同股東會爭議持續延燒，本周也將召開股臨會全面改選董事，另外，全球果粉期待的 iPhone12 周五 (23 日) 將正式開賣，可望掀起一波 5G 換機潮，為相關供應鏈營運添柴火。以下是本周重要大事預告：

中經院周二公布第 4 季台灣經濟預測

中華經濟研究院周二 (20 日) 將公布第 4 季台灣經濟預測，市場預期中經院有機會在上修我國今年經濟成長率，而日前國際貨幣基金 (IMF) 也發布最新預測，將台灣今年經濟成長率預估從 4 月的負值，上調至零成長，優於南韓、新加坡與香港。

主計總處 8 月發布經濟預測則指出，台灣今年經濟成長率將達 1.56%，2021 年則為 3.92%。

大同股臨會周三登場 全面改選董事

大同將在周三 (21 日) 舉行股東臨時會，全面改選 9 席董事，包含 6 席一般董事與 3 席獨立董事，日前公司派、市場派也分別提出人選，其中，市場派提出的董事名單人選，如外界預期由台苯董事長、東森電視董事長林文淵、三圓建設董事長王光祥及欣同負責人林宏信主導。

不過大同因股東會爭議事件不斷，公司派、市場派針對 106 年股東會改選無效之訴就曾隔空交戰，但最高法院日前民事裁定，此案廢棄，將由台灣高等法院更為裁定。

針對陸資違法投資方面，金管會上周再抓到違法陸資透過外資投資大同，大同也發聲明表示，感謝金管會證實公司深受陸資以 FINI 帳戶掩飾其真實身分違法投資大同造成傷害，但此案並不影響本周股臨會召開。

蘋果 5G 手機開賣 iPhone 12/12 Pro 先登場

蘋果第二波秋季發表會，推出新款 iPhone、HomePod mini、MagSafe 與 Beats Flex 等四樣新品，其中，全球果粉期待已久搭載 5G 手機本周將由 12/12 Pro 率先開賣，電信三雄資費也全數出爐，加上日前預購狀況踴躍，市場預期，將為相關蘋果供應鏈第 4 季營運添柴火。

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9 月外銷訂單可望連七紅 Q3 將創歷年同期新高

受惠半導體高階製程、宅經濟等需求維持高檔，8 月外銷訂單連六紅，連兩月創下歷年同期新高，展望 9 月，經濟部統計處日前表示，5G、高效能運算需求延續，預期本月外銷訂單可望連七紅，助推第 3 季金額創下歷年同季新高，全年也可望保持正成長。

經濟部預估 9 月外銷訂單將達 455-470 億美元，月增 0-3.3%、年減 0.1-3.2%，可望再創歷年同月新高，累計第 3 季外銷訂單將達 1366-1381 億美元，季增 15.3-16.6%、年增 8.3-9.5%，同樣將創下歷年同季新高。

宏碁 next@acer 全球發表會 21 日登場

品牌大廠宏碁周三 (21 日) 台北時間晚間 9 點將舉行新品發表會，而邀請函是以「CONNECTED TOGETHER」為主題，強調全球可同步線上參與 next@acer 發表會，雖然宏碁並未釋出新品資訊，但市場預期，發布會仍將將與筆電產品相關。

亞太電 22 日啟動 5G 網路 五大電信商全數完成開台

亞太電將在周四 (22 日) 舉行 5G 啟動營運記者會，搶在蘋果 iPhone 5G 開賣前啟動網路服務，屆時台灣五家電信商將完成 5G 開台，根據邀請函內容，記者會將以 5G 整合人工智慧、大數據、邊緣運算等尖端技術為主題，重新建構數位經濟生態。

值得留意的是，亞太電日前與遠傳宣布將 5G 共頻共網，也是國內電信界 5G 首波整併案，亞太電將以 94.73 億元，分擔遠傳 5G 3.5GHz 頻段共頻共網九分之二成本，且可使用 3.5GH 頻段、共 80M 頻寬，藉此降低 5G 網路建置成本。

9 月工業生產、批發零售餐飲營業額周五公布

經濟部統計 8 月批發、零售及餐飲業營業額，在基期較低、政府振興方案挹注下，零售、餐飲業同創歷年同月新高，展望 9 月，經濟部表示，批發業在遠距商機持續，加上耶誕節採購旺季來臨，營收動能可望回溫，零售、餐飲業則在國人消費動能、政府振興方案刺激下也可望維持成長。

統計處預估 9 月批發、零售、餐飲業營業額年增率將落在 - 2 到 1%、持平到 3%、-1.5 到 1%，累計第 3 季營業額估季增幅將落在 - 0.6 到 0.4%、3.6 到 4.6%、0.3 到 1.1%。

工業生產方面，在國際各品牌消費性電子新品陸續上市，5G 通訊、人工智慧、高效能運算等新興應用需求仍強，加上中國十一長假前備貨潮挹注下，估 9 月製造業生產指數月增幅將達 - 1 到 2%、年增幅則估 8% 到 10%，累計第 3 季製造業生產指數將季增 7-8%、年增 5-6%。