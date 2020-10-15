〈蘋果新機發表〉電信三雄5G資費全數出爐 最低月繳1399元 手機0元帶回家

繼中華電 (2412-TW) 今 (15) 日推出 iPhone 12 系列 5G 資費後，電信商陸續推出資費，電信三雄表示，最低月繳 1399 元、綁約 48 個月，搭配不同優惠方案，手機即可 0 元帶回家。

台灣大 (3045-TW) 指出，用戶申辦 1399 元資費、綁約 48 個月，便能 0 元入手 iPhone 12 128G，再享上網、網內互打吃到飽；申辦 1599 元資費、綁約 48 個月，就可 0 元把 iPhone 12 Pro 128G 帶回家，另外 VIP 用戶續約最高享折價 5000 元。

台灣大也祭出「全民舊機換新機」方案，回收舊機 iPhone 11 Pro Max 最高可折抵 24900 元。且針對現有 iPhone 機型同步繼出折扣優惠，申辦指定資費，iPhone SE(128G、256G) 最高降 1000 元；iPhone 11(128G/256G) 最高降幅 5400 元；iPhone 11 Pro/Pro Max 全系列則降 5000 元。

遠傳 (4904-TW) 搭配「遠傳心 5G 方案」月付 1399 元，iPhone 12 128G，綁約 48 個月，手機可 0 元帶回家、iPhone 12 Pro 128 購機價 6300 元，且享 5G 上網吃到飽不降速、網內免費雙飽優惠，網外及市話再免費送 110 分鐘。

另外，遠傳針對果粉再祭獨家優惠，包括老客戶續約免萬元預繳，最高再折 5000 元；送三大 5G 創新服務，包括遠傳 friDay VR、遠傳 friDay 影音明星多視角及 4K 影劇；首次訂閱 iCloud 免費體驗三個月；申辦行動裝置險，送 App Store 百元購物金。

台灣之星則挑戰市場資費、手機專案價最低價，月租最低 599 元起，即可入手 iPhone 12/12 Pro，且享 5G 不限速每月 30GB，到量仍享上網輕速吃到飽，網內語音免費，網外與市話各送 60 分鐘。

另外，用戶搭配月租 1599 元、綁約 36 個月，iPhone 12 64G 購機價 6900 元，再享終身 5G 上網吃到飽。

亞太電則預告，凡至門市申辦上網吃到飽指定資費，搭配舊機換新機活動，iPhone 12/ iPhone 12 Pro 只要 0 元起，再享手機保險首月零月租費，完整 iPhone 12 購機方案將於 16 日公布。