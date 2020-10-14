〈蘋果新品發表〉五大電信商預約登記買氣熱 iPhone 12、太平洋藍色最受青睞

蘋果 (AAPL-US) 正式推出新款 iPhone12 系列手機，五大電信商除台灣大 (3045-TW) 宣布周五 (16 日) 晚間 8 點開放預購外，其餘業者均在今 (14) 日開放登記，根據中華電 (2412-TW) 統計，預購以平價款 iPhone 12 最多，占比高達 65%，顏色以新色「太平洋藍」最受歡迎，而台灣之星統計也有 32% 民眾選擇申辦 iPhone 12。

不過，遠傳的預購登記與中華電與台灣之星不同，遠傳統計，iPhone 12 系列預約量較去年同期成長 3 倍，四款新機中，以 iPhone 12 Pro 最受果粉喜愛，預約占比超過 5 成，容量則以 256GB 為最多用戶選用，占預約量約 65%。

中華電今日下午 3 點開放 iPhone 12 全機型限量網路預約活動，統計在 45 分鐘內預約即額滿，其中 65% 預購 iPhone 12 最多，容量以 128G 為主，iPhone 12 Pro/12 Pro Max 預約量也接近 3 成，容量以 256G 最多，顏色則以藍色、黑色最受青睞。

中華電進一步表示，iPhone 12/12 Pro 兩款新機也將在 10 月 23 日上午 8 點，在全台 500 餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣。

遠傳 (4904-TW) 則搶先在上午 11 點開放 iPhone 12 全系列線上預約登記、遠傳行動客服 APP 線上登記；遠傳表示，friDay 購物周五 (16 日) 也將與蘋果官方同步開放預購 iPhone 12/12 Pro，10 月 23 日全台直營、加盟、德誼及網路門市將同步開賣 iPhone 12/12 Pro 兩款新機。

台灣大則宣布將在周五 (16 日) 晚間 8 時起，開放全通路包括網路、實體門市、momo 購物網、myfone 購物網正式開放 iPhone 12 系列預購，另外，10 月 23 日也將在台灣大全通路開賣 iPhone 12/12 Pro。

另一方面，亞太電 (3682-TW) 也宣布，全台門市即刻起開放 iPhone 12 預約登記，但取貨時間將依實際到貨時間為準，而台灣之星則是最先在今凌晨 3 點就開放消費者可在網路上預留資料。

台灣之星指出，預約登記反應熱烈，整體預留資料量較去年 iPhone 11 同期提升 37%，其中申辦類型以新申辦 / 攜碼為主，占整體約 6 成，機種方面，有超過 32% 民眾選擇申辦 iPhone 12，容量則以 128GB 為大宗，占比達 53%，顏色則以藍色最受青睞。