抓到違法陸資 大同：呼籲經濟部撤回股臨會核准

金管會 13 日再抓到違法陸資透過外資投資大同 (2371-TW) ，大同發聲明表示，感謝金管會持續查核陸資並宣布裁罰，證實公司深受陸資以 FINI 帳戶掩飾其真實身分違法投資大同造成傷害，也再次籲請經濟部在確認無陸資前，停止原行政處分，撤回股臨會核准。

大同表示，金管會 13 日發布的是新加坡 FINI 陸資，而隱藏在非法 FINI 帳戶中，還有 7 個是在香港帳戶，尚需金管會加緊續查，否則陸資一旦介入經營，將影響公司治理、承攬政府採購履約資格等正當利益，甚至侵擾國防資安等公眾利益。

大同進一步指出，6 月 30 日股東會上，隱匿的 FINI 帳戶與其他國內一致行動人，已提名 10 位董事候選人，競逐 9 席董事，但皆未依企業併購法提出申報，因此公司依法主張認定其無表決權，主管機關卻認為公司違法，侵害股東權益。

大同表示，其中一帳戶已被金管會證實為陸資，懇請金管會依法行政，加速清查陸資，同時要求大同相關股東須依證交法及企併法申報。

另一方面，針對欣同、新大同以公司法第 173 條第四項申請召開股臨會，大同表示，尚待金管會加速擴大調查欣同、新大同等與鄭文逸、陸資任國龍以及具高度牽連的市場派股東，徹底確認無陸資之前，公司再次籲請經濟部停止原行政處分，撤回股臨會核准。

對此，經濟部晚間也做出回應，金管會查獲陸資與欣同、新大同無關，因此不影響原有行政處分。