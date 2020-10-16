〈房產〉遞延買盤歸隊 近半民眾看屋時間一年以上

信義房屋 (9940-TW) 針對網友進行第四季購屋意向調查，此次調查發現，目前上網找屋的潛在購屋客中，約有 52% 屬於一年內才開始購屋的新買方，另外 48% 則是已經看屋超過一年以上的回籠客，反應今年 5 月後開始加溫的房市，部分來自看屋已久的遞延回流買盤。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，觀察長期的買賣移轉棟數資料，從 2000-2018 年平均每年移轉棟數為 34.8 萬棟，但從 1991 年以來只有在 2015-2018 年出現過連續四年不到 30 萬棟窒息量，這段期間累積了相當的遞延買盤能量，此次調查發現，有近一半潛在買家，已經找了一年以上的房子，其中不乏有 5 年前就有購屋計畫的買方，顯見 2014 以來的房市修正，也讓一些買方計畫暫停，直到今年連疫情也未動搖房市後，加上降息等因素，才重新歸隊回到市場上。

至於今年以來的股市波動，有 44% 的受訪者買房和買股資金分開，不受股市影響，30% 則是持平沒有變化，11% 有獲利購屋預算增加，15% 則是如虧損，將減少購屋預算，顯見國人資金運用仍相對保守，購屋和理財預算分的相當清楚。

房價看法部分，第四季調查已經是看漲房價比看跌的多，其中有 38% 受訪者認為未來房價上漲，有 22% 認為看跌，40% 則認為持平，民眾對於房市的信心增溫也反應在近期的房市表現上，市場穩定的買氣帶動交易量增加。

在全台六大都會區受訪者對於房價看法，則是以桃園、台中、台南的受訪者最為樂觀，有 41-42% 的受訪者認為未來房價看漲。曾敬德表示，從最新的問卷調查可發現，民眾對於房市的信心回溫，帶動觀望買盤回籠，且從 2015 年以來累積的購屋動能相當強勁，也可解釋當前房市交易熱絡的現象。

信義房屋此一問卷是針對瀏覽信義房屋官網民眾，進行網路問卷調查，調查時間為 2020 年 9 月 11 日 - 9 月 16 日，總計回收 1260 份網路問卷。