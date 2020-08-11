美銀美林：待經濟復甦時 美股會由周期股及價值股當家

投資人當前很難不注意到科技股的瘋漲，不過美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 美股和量化策略主管 Savita Subramanian 週一 (10 日) 表示，美股周期股和價值股未來表現將會更為強勁。

Subramanian 指出，在 20 世紀 14 次經濟衰退中，價值股在復甦時期，有 14 次在至少 3 個月區間內表現都優於成長股，機率達 100%。

她表示，在周期性復甦的早期階段，應買入那些最受打擊、對 GDP 最敏感的個股，這樣的股票後續反彈可能最為劇烈。

她認為，由於市場的增長周期如此之長，以至於成長股、科技股及相關受惠股，都處在極為擁擠與估值破紀錄的水準，市場基調未來轉為重新定價估值之後，周期性股票有望接棒上漲。

Subramanian 補充說，在轉向周期股及價值股時，投資人仍需要有選擇性。

Subramanian 的看法與上周高盛的報告方向一致。Kamakshya Trivedi 等高盛策略師在上週三的報告中認為，疫苗獲批准及大選結束之後，市場主角可能快速變化，傳統周期性股票和銀行股有望獲得支撐，導致殖利率曲線變陡，並使科技股的領軍地位受到挑戰。