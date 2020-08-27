股市過高該關注價值股？美銀 : 低價股恐存在「價值陷阱」

相較於昂貴的成長股，美國銀行 (BOA-US) 分析師更熱衷於尋找未被發現的價值股，然而，分析師發現，有些低價的股票出現「價值陷阱」的狀況，因此須注意該產業的慣性再做衡量。

美銀研究提到，儘管新冠肺炎疫情對經濟危害的隱憂仍存在，但標普 500 指數在疫情爆發觸底後出現 V 型反彈，並在 5 個月後創下新高，美銀認為目前股市已到了非常昂貴的水位。

對此，美銀分析師團隊中的 Savita Subramanian 週二 (25 日) 發布報告表示，在市場估值水平過高的時間點，給予價值選股帶來了絕佳的機會，然而，他們也表示 :「在低價的股票中，有些股票對於投資人而言是存在投資風險，而非具有投資價值，應及時避免。」

美銀將那些跌價狀況比企業獲利還快的股票視為具投資價值的價值股，不過他們警告，儘管這些股票起初具有吸引人的價位，但隨著企業獲利開始惡化並下修時，恐引發市場出現一波賣壓。

分析師團隊表示，在疫情逐步緩解後，美股中有些板塊正出現這樣的風險，其中入不動產信託、電信、公共事業類股，這些板塊近期表現仍持續低於大盤且已維持低檔許久，這些類股需要更多外部動能才能盡快走出下行通道。

對此，美銀團隊表示，要分出低價股是否為穩健且具投資價值股票須注意所在產業的慣性，如景氣週期明顯的汽車、金屬與礦業，抑或是半導體成長前景高的特性，使該產業企業能受產業慣性變化而受惠。