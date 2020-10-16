雷諾推全歐最低價電動車Spring Electric 新概念車同時露臉

法國汽車大廠雷諾汽車 (RENA-FR)15 日 (週四) 宣布，計畫在 2021 年推出全歐洲最低廉的電動車 (EV)、Dacia 品牌的「Spring Electric」。另外雷諾也發表全新的電動概念車，使用合作夥伴日產汽車 (7201-JP) 研發的底盤，象徵雙方合作關係。

根據《日本經濟新聞》週五 (16 日) 報導，法國雷諾汽車旗下的低價車品牌 Dacia，將在羅馬尼亞生產低價款電動車 Spring Electric，預估這款電動車的售價將創下歐洲新低。

雷諾汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

根據歐洲媒體說法，在政府的購車補助下，消費者只需負擔約 1 萬歐元。

電動車向來給人售價較高的印象，藉由較低的價格設定，可能更容易讓消費者接受。

在肺炎疫情肆虐下，汽車市場受到重創，不過有許多國家對電動車提供補助，使銷售表現相對良好。雷諾投入新款電動車，可望更進一步切入市場。

Spring Electric 在 2021 年春天前後，就會開始接受來自一般消費者的訂單，交車時間可能落在 2021 年的秋天左右。

而在那之前，Spring Electric 將於 2020 年底，加入雷諾所提供的「ZITY」汽車分享服務。

同時發表的雷諾全新電動概念車「Megane eVision」，則利用日產汽車所研發的底板來作設計，也象徵日、法車廠聯盟關係的強化。