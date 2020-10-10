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川普想要規模超過3.4兆美元的刺激法案 白宮先提1.8兆美元

川普想要規模逾3.4兆美元的刺激法案 白宮先提1.8兆美元。(圖片：AFP)
川普想要規模逾3.4兆美元的刺激法案 白宮先提1.8兆美元。(圖片：AFP)

《華爾街日報》週五 (9 日) 報導，白宮正準備提出 1.8 兆美元規模的提議，但美國總統川普實際上想要規模逾 3.4 兆美元，超過兩黨曾提出的最大規模。

美國總統川普週五推文表示：「新冠紓困談判正在進行，全力以赴 (Go Big)！」Go Big 還暗示著他願意支持更大規模的法案。

川普想要規模逾 3.4 兆美元的刺激法案 (圖片：川普推特)
川普想要規模逾 3.4 兆美元的刺激法案 (圖片：川普推特)

川普週五接受外媒專訪時不避諱提到：「說實話，我告訴你 (主持人) 一個我不會告訴任何人的事，因為這可能有助於也可能會損害談判。」

川普稱：「我希望看到一個規模更大的紓困計畫。我希望看到一個比民主黨或共和黨提供的更大的刺激計畫。」

兩黨談判至今卡關的主因就是紓困規模大小，民主黨已從原先的 3.4 兆美元降到 2.4 兆美元，但共和黨仍反對，他們原先只接受 1 兆美元的提案。

白宮本週一堅持接近 1.5 兆美元規模的提案，這低於民主黨本週提出的規模 (2.2 兆美元)，但遠高於參議院共和黨迄今為止願意支持的數額。

本週白宮與民主黨討價還價個過程中，消息人士週五向《華爾街日報》透露，白宮正準備提供 1.8 兆美元的新刺激規模，這是迄今為止與民主黨談判中白宮提出的最大紓困金規模。

美國財政部長梅努欽與眾議院議長佩洛西週五將對此進行談判。

回顧本週談判，新一輪刺激法案的談判一波三折情勢變化不斷，週一白宮與國會重啟會談華爾街重燃希望後，週二美國總統川普抨擊佩洛西沒誠意，緊急喊停白宮與民主黨間的談判至大選後。

川普抨擊佩洛西 (Nancy Pelosi) 要求高達 2.4 兆美元的刺激規模，用在經營不善、犯罪率高、民主黨控制的州，但這些錢跟新冠病毒 (COVID-19) 沒有任何關係。

週三川普又再度恢復談判，支持航空業等新紓困案，但佩洛西提出條件，沒有全面性 (大規模) 的紓困法案，就沒有獨立的 (航空業、小型企業等) 紓困案，迄今雙方仍處於談判當中。

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