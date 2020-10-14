看淡經濟前景 霍華馬克斯：就算國會通過刺激也難避免景氣下滑

橡樹資本管理公司共同創辦人霍華 · 馬克斯 (Howard Marks) 表示，就算美國國會通過新一輪刺激計畫，也無法阻止景氣下滑周期，根本因素仍是控制住疫情，讓經濟得以復原。

掌管全球最大不良資產投資公司的霍華 · 馬克斯表示，新冠肺炎在全球已經造成 3000 多萬人染疫，但單靠經濟刺激不足以扭轉美國和全球經濟受到的傷害，「創傷深遠，影響可能難以抹去。」

他說，「景氣下滑周期無法單純透過經濟刺激計畫，而完全復原。反之，根本問題必須被修復，意味著必須控制這種疾病。」

馬克斯表示，長達好幾月的疫情帶來持久的傷害，例如州和市政府收入萎縮，因此難以撥付資金給學校、支付警察薪資。

「大家期盼的復甦不是不受其他事態影響的獨立事件，相反地，復甦有賴疫情控制的進展，和過渡時期持續的財政支出。」

馬克斯說，從經濟現況和中長期的經濟政策來看，投資報酬必然低迷。當聯邦資金利率愈低，債券殖利率也愈低，有較高利率的優秀債券將上揚；低債券殖利率也代表和股票競爭的威脅性降低，股票就算不便宜，也能吸引資金買進，因此股票將上漲。

此外，馬克斯說，假如高品質資產也上漲，因而提供較低的預期投報率，低品質資產就會吸引買盤出現，因為相較之下還比高品質資產便宜。

美股正徘徊在歷史高點面前，道瓊距離 2 月 12 日高峰差不到 3%，那斯達克和標普 500 指數和史上低點相比差不到 2%。