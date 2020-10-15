〈台積電法說〉上調今年營收至年增3成 資本支出貼近上緣 魏哲家：不擔心客戶庫存

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (15) 日召開法說，台積電再度上調今年產業與公司展望，估晶圓代工產值成長近 20%，台積電今年美元營收則將成長 30%，全年資本支出約 170 億美元；對於客戶庫存高於季節性水位，台積電對此不太擔心，有信心明年、2022 年需求會跟上。

在上季法說會上，台積電上調產業與公司營運展望，今日法說會則二度上調，魏哲家表示，今年全球經濟雖受疫情影響，但疫情也加速數位轉型，而 5G、高效能運算等應用，持續豐富半導體內含需求成長。

魏哲家預估，今年半導體產業產值 (不含記憶體) 將成長 4-6%，晶圓代工產值估成長近 20%，均較上季小幅調升；而台積電先進製程技術維持產業領先地位，且 5G 手機、高效運算動能強勁，客戶看好終端應用前景，先進製程需求仍相當暢旺，估今年美元營收將成長 30%。

在資本支出方面，台積電上季上調今年資本支出至 160-170 億美元，財務長黃仁昭指出，為滿足客戶需求，今年資本支出估約 170 億美元，維持上季預估值的高標。

對於市場憂心潛在的供應鏈調整，是否會導致重複下單與庫存風險升高，魏哲家則說，客戶庫存雖維持高於季節性的水位，但對此不太擔心，因疫情加速數位轉型，並創造許多半導體相關需求。

魏哲家認為，雖然客戶高於季節性的庫存水位，估將維持一段時間，但在 5G、高效運算等應用長期趨勢不變下，有信心明年、2022 年需求會跟上，緩解市場對庫存的疑慮。

法人也問及是否取得華為供貨許可，魏哲家對此不作評論，僅回應遵循法律規定，禁令規範 9 月 15 日後不能出貨，第四季已沒有出貨華為。

此外，近來 8 吋供不應求，法人關心 8 吋代工價格是否因此調漲，魏哲家則說，與客戶是夥伴關係，重點在於台積電對客戶的價值，不會趁機漲價。