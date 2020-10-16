〈美股盤後〉刺激談判戲碼拖大選後 四大指數盡墨

週四 (15 日) 新一輪刺激法案存在不確定性，每週申請失業救濟人數意外增加，美國平均單日確診數較一周前提高 17%，儘管價值股試圖消弭科技股跌勢，四大指數全數盡墨。

財政部長梅努欽承認刺激措施不太可能在 11 月 3 日美國大選之前推出的隔天，繼續與眾議院長佩洛西進行會談，以解決分歧。美國總統川普表示，他希望規模提高 1.8 兆美元以上，但遭到參議院多數黨領袖麥康奈爾反對。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 3850 萬例，死亡數突破 109 萬例。美國累計確診超過 791 萬例，累計死亡數超過 21.6 萬。

美國公衛專家福奇稱，群體免疫是胡說八道、相當危險，將導致很多不必要的死亡。

歐洲正在採取越來越多的限制性措施來遏制病毒的傳播，而封鎖是下一步可能的措施。世衛組織 (WHO) 表示，全面封鎖應該是萬萬萬不得已的手段。

週四 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 19.80 點，或 0.07%，收 28,494.20 點。

標普 500 指數下跌 5.33 點，或 0.15%，收 3,483.34 點。

那斯達克指數下跌 54.86 點，或 0.47%，收 11,713.87 點。

費城半導體指數下跌 6.07 點，或 0.25%，收 2,411.13 點。

標普 11 大板塊有 6 大板塊收紅，能源、金融和房地產領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎全線收低。蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.40%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.54%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.75%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.51%；臉書 (FB-US) 下跌 1.88%。

道瓊成分股漲跌互見。默克 (MRK-US) 下跌 1.80%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 4.82%；salesforce (CRM-US) 下跌 1.57%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.49%；Visa (V-US) 下跌 1.30%。

費半成分股以艾司摩爾領跌。艾司摩爾 (ASML-US) 下跌 2.88%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.89%；AMD (AMD-US) 下跌 1.28%；美光 (MU-US) 上漲 0.60%；英特爾 (INTC-US) 上漲 0.56%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.00%；應材 (AMAT-US) 下跌 0.73%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.51%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.64%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.71%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.78%。

焦點個股消息

台積電公布第三季純益與 EPS 續締新猷，毛利率攀升至 53.4%，營益率 42.1%，均優於財測。摩根士丹利研判，5G、人工智慧和高端運算等關鍵長期趨勢令台積電受益。台積電 ADR 小幅收黑。

美國串流媒體設備製造商 Roku (ROKU-US) 下跌 2.82%，至每股 226.47 美元，Netflix (NFLX-US) 股價小幅上漲 0.090%，主因是投行 KeyBanc 將 Roku 下調至「持股觀望」但升評 Netflix (NFLX-US) 為「增持」，預估後者訂戶增長將超預期。

雲端運算公司 Fastly (FSLY-US) 大跌逾 27%，該公司下調第三季財測，理由是不確定的地緣政治背景和需求低於預期。

Zoom (ZM-US) 上漲逾 5% 至每股 536.40 美元，創歷史新高，投行 Bernstein 因對新品營收預期樂觀，將該檔股票的目標價從 228 美元上調至 611 美元。

經濟數據

美國上週 (10/10) 初領失業金報 89.8 萬人，預期 82.5 萬人，前值自 84 萬人上調至 84.5 萬人

美國上週 (10/3) 續領失業金報 1001.8 萬人，預期 1055 萬人，前值自 1097.6 萬人上調至 1118.3 萬人

紐約 Fed 10 月製造業指數報 10.5，預期 12，前值 17

費城 Fed 10 月製造業指數報 32.3，預期 14.5，前值 15

美國初領失業金人數 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

萬神殿宏觀經濟公司表示：「重點是，就業市場的狀況取決於病毒的情況，所以我們不能排除疫情進一步升溫的可能性，在這一點上，我們認為 10 月份的非農就業數據明顯下降是完全可能的。」

MAI 資本管理公司首席股票策略師 Christopher C. Grisanti 提到：「進入秋季，由於缺乏新刺激措施，失業率將很難取得積極改善。」

GuideStone Capital Management 總裁 David Spika 表示：「今天看到的市場行情反映出我們認為仍然存在很多不確定性，故進行一些盤整是適當的。」