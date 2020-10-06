澳洲央行維持利率0.25%不變 符合市場預期

澳洲央行 (RBA) 在週二 (6 日) 宣布，維持基準利率在 0.25% 的歷史低點，符合市場預期。該行也表示，在有需要的情況下，將實行進一步的寬鬆貨幣政策以支撐經濟。

澳洲經濟如今正面臨著有史以來最嚴重的萎縮。澳洲央行宣布維持基準利率和 3 年期公債收益率目標在 0.25% 不變，符合市場預期。

澳洲央行行長 Philip Lowe 表示：「解決高失業率問題是目前的國家要務。隨著經濟進一步復甦，將考慮額外的貨幣寬鬆政策以支持就業。」他也表示：「有鑑於經濟前景和高失業率的前景，在一段時間內仍將需要財政和貨幣政策的支持。」

有經濟學家預期，澳洲在 2020 財年的預算赤字將上升至約 2000 億澳元 (合 1580 億美元)，創下歷史新高，相當於國內生產總值 (GDP) 的 11.6%。

澳洲央行表示，澳洲經濟如今正處於非常困難的時期，面臨自 1930 年代以來最大的萎縮。儘管困難重重，但經濟下滑的程度並未像先前預期的嚴重，澳洲大部分地區目前正在復甦。不過，經濟復甦之路顛簸，維多利亞州的新一波疫情的冠爆發對經濟帶來了重大衝擊。

該行也表示，財政政策正在發揮重要作用，澳洲公共部門資產負債表狀況良好，可以持續提供支持。央行將根據需要維持高度的寬鬆政策與政策目標，直到達成充分就業與通膨目標進展。該央行也表示，必要時將擴大公債收購規模。

澳洲央行先前表示，由於該國面臨第二波新冠肺炎疫情，部分地區重啟封鎖措施，預計今年全年 GDP 將萎縮 6%，隨後在接下來幾年中緩慢復甦。該行也對明年 GDP 預期下修至成長 5%，低於先前預估的 7%，對 2022 年也下修至成長 4%，低於原先預估的 5%。