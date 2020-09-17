澳洲8月份失業率降至6.8% 好於市場預期

根據澳洲統計局 (ABS) 最新的數據顯示，儘管維多利亞省爆發新一波疫情，但在澳州政府和央行的刺激政策下，澳洲 8 月份失業率意外下降至 6.8%，好於市場預期。

報告中顯示，澳洲 8 月份就業人數增加 111000 人，好於市場預期的下跌 35000 人。8 月份失業率下跌至 6.8%，好於前值的 7.5%，也好於市場預期的 7.7%。就業的成長主要來自兼職的增加，經季節調後全職就業人口增加 3.62 萬人，兼職就業人口增長 7.48 萬人。

受到新冠肺炎疫情重創的維多利亞省，8 月份就業人數下跌了 1.3% 或 4.2 萬人，主因是該省份為遏止疫情持續擴散，實行了嚴格防疫封鎖措施。

此外，澳洲 8 月份的就業不足率 (underemployment rate) 仍高，維持在 11.2%，較去年同期增加了 2.7 個百分點。

不過，有經濟學家認為，從最新公布的數據來看，澳洲今年失業率將不太可能如同先前澳洲央行與財政部所預期的升至 10%。隨著防疫封鎖措施將在年底前逐步解封，澳洲就業人數預期將持續上升。

澳洲央行在先前曾表示，澳洲經濟如今正處於非常困難的時期，面臨自 1930 年代以來最大的萎縮。儘管困難重重，但經濟下滑的程度並未像先前預期的嚴重，澳洲大部分地區目前正在復甦。不過，經濟復甦之路顛簸，維多利亞州的新一波疫情的爆發對經濟復甦帶來了衝擊。

該行也表示，財政政策正在發揮重要作用，澳洲公共部門資產負債表狀況良好，可以持續提供支持。央行將根據需要維持高度的寬鬆政策與政策目標，直到達成充分就業與通膨目標進展。該央行也表示，必要時將擴大公債收購規模。