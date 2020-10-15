俄羅斯認可第二支新冠病毒疫苗 11月重啟日俄航班

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 於 14 日 (週三) 表示，該國已經核准第 2 款的新冠病毒 (COVID-19) 疫苗，在俄羅斯肺炎確診人數再度增加之際，強調在防疫方面的進展。另外自 3 月下旬開始停飛的俄羅斯與日本間國際航班，將從 11 月 1 日重啟飛航。

根據《日本經濟新聞》週四 (15 日) 報導，俄羅斯總統普丁 14 日在與政府官員之間的視訊會議上提到，該國已經認可第 2 款的新冠病毒疫苗。他有意在疫苗的初期增加產量，並將疫苗供應給其他國家。

今年 8 月，俄羅斯搶在其他國家之前，核准全球第一支的新冠病毒疫苗「史普尼克 V」(Sputnik V)。但因為該疫苗並未實施大規模臨床實驗，安全性有隱憂。

俄羅斯批准的第二款新冠病毒疫苗，是由位在新西伯利亞的國家病毒學與生物科技研究中心所研發。預計未來對 4 萬人展開臨床實驗。

負責新冠肺炎防疫的俄羅斯副總理高里可瓦 (Tatiana Golikova) 主張，新疫苗沒有副作用、且安全性高。他表示推動疫苗施打普及，可避免經濟活動受到各種限制。

另外在國際航線重啟方面，未來每週將有 2 次「東京 - 莫斯科」來回航班、以及 1 次「東京 - 海參崴」來回航班。截至目前，俄羅斯已逐漸重啟國際航線的飛航。

俄羅斯疫情從 9 月上旬至今再度增溫，單日確診超過 1.4 萬人。截至 10 月 14 日止，俄羅斯累計約 134 萬人確診，約 2.3 萬人死於新冠肺炎。