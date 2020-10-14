〈台北紡織展〉徐旭東談匯率引關注 遠東集團聲明：全力支持央行政策

遠東集團董事長徐旭東指出，央行干預新台幣走勢，恐影響台灣國際觀感，言論引發關注，遠東集團今 (14) 日發三點聲明補充，強調充份理解政府在面對滙率動盪時，需兼顧國家競爭力與國外壓力的為難，全力支持央行在提升國家整體競爭力之下，採行的相關措施。

徐旭東昨 (13) 日出席台北紡織展開幕受訪時指出，新台幣匯率走強對出口有影響，但匯率敏感，若央行出來干涉，會影響到其他國家對台灣的觀感，被外界解讀呼籲政府不要干預匯率，對此，遠東集團表示，受限於採訪時間不足，董事長未有完整陳述，因此補充三點說明。

遠東集團指出，今年以來新台幣滙率升值 5%，然而其他新興市場國家如南韓等貨幣相對平穩，台灣為出口導向國家，此匯率波動差異已造成國內產業外銷競爭力之大幅衰退，加上新冠疫情全球漫延，對台灣出口業者而言更是雪上加霜。

以數字來看，9 月以來新台幣急升約 3%，遠東集團指出，部份原因是國際熱錢流入台灣市場所致，台灣為淺碟型經濟體，經不起巨幅波動。遠東集團贊成政府力抗非正常的資金進出，以避免對於台灣經濟體的實質傷害。

遠東集團強調，充份理解政府在面對滙率動盪時，需兼顧國家競爭力與國外壓力的為難，昨日董事長接受媒體採訪時僅就此為之說明，然而，中央銀行長期堅守新台幣滙率穩定，是台灣經濟成長幕後的重要推手之一，因此，也全力支持中央銀行在提升國家整體競爭力之下，所採行的相關措施。